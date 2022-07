Le mani sono il nostro biglietto da visita, una delle parti del corpo a cui prestare grande attenzione. Ci preoccupa sicuramente l’aspetto estetico e le sottoponiamo a costanti manicure per averle curate come vuole la moda. French e nail art per mani belle e dal fascino sottile.

Ma la morbidezza e la setosità dipendono dalle cure quotidiane e dalla costante idratazione. Le condizioni climatiche estreme, il freddo o il caldo in eccesso, mettono a dura prova la pelle delle mani che si disidrata coprendosi di piccole rughe e di macchie. Le mani possono rivelare la nostra età più di ogni altra parte del corpo. Per questo in estate bisogna curarle così come in inverno.

Prodotti totalmente naturali

La prima cura di bellezza comincia dal lavaggio che richiede saponi non eccessivamente aggressivi, possibilmente senza profumazioni e alcool, soprattutto se le mani sono secche e sensibili. Poi bisognerebbe applicare una crema specifica più volte al giorno e dopo ogni lavaggio, soprattutto se si usano detersivi. Sono piccoli gesti quotidiani che si rivelano efficaci nel tempo preservando le mani da forme di invecchiamento precoce. Se desideriamo un prodotto totalmente naturale dobbiamo controllare la composizione della crema prima dell’acquisto oppure scegliere oli e burri naturali. Un ottimo prodotto è il burro di karité che si ricava dai semi di una pianta che cresce in Africa Occidentale. È un prodotto ricco di vitamine, di grassi insaturi e di antiossidanti.

French e nail art per mani belle e curate ma anche questi rimedi per averle morbidissime al tatto quando si sfiorano

Il burro di karité si può usare puro oppure miscelato con altri oli per preparare creme dall’alto potere emolliente. Un prodotto efficace si ottiene mescolando 10 grammi di burro di karité puro con 20 grammi di olio di mandorle e un cucchiaino di cera d’api. Si versano gli ingredienti in un contenitore e si sciolgono a bagnomaria. Poi si lavora il composto con le fruste versando a filo 30 grammi di acqua fino ad ottenere una crema liscia. Unire alla fine 8 gocce di olio essenziale di vaniglia e mescolare bene.

La crema ottenuta può essere usata per tutto il corpo ma è particolarmente indicata per le mani. E non solo come crema riparatrice ma anche per fare impacchi e vere e proprie maschere di bellezza. Basta metterne una dose generosa sulle mani e coprire con guanti di cotone per 20 minuti. Trascorso questo tempo le mani saranno morbide e setose e anche le unghie risulteranno nutrite e luminose.

