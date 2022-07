Siamo nel pieno della stagione dei matrimoni. Gli inviti fioccano e qualche volta ci mettono un po’ in crisi. C’è l’eterno dilemma di cosa indossare per essere eleganti e originali senza fra l’altro spendere una fortuna. Che cosa mi metto? È questa la domanda che ci assilla mentre esaminiamo il guardaroba. E se abbiamo scelto il vestito, spesso abbiamo dubbi sulla borsa. Quale sta bene con il nostro vestito? E come abbinarla? Sappiamo bene che è un accessorio importante per completare il look e dargli una marcia in più. Che sia una pochette o una clutch stravagante ha il potere di dare carattere al nostro outfit più di ogni altra cosa.

Capiente ma non ingombrante

Quando la scegliamo anche la misura diventa importante. Le borse eleganti sono piccole ma ricordiamo che dovrebbero contenere alcuni oggetti essenziali. Il cellulare per cominciare. E poi dei fazzolettini per le emergenze e magari per qualche lacrimuccia di commozione che può sempre scappare. Infine alcuni cosmetici essenziali per ritoccare il trucco all’occorrenza. Un rossetto perché va via mangiando o piccoli fermagli per i capelli se vogliamo trattenerli. Ognuno ha i suoi oggetti irrinunciabili. La borsa tuttavia deve rimanere piccola e non diventare ingombrante, perché non sarebbe più elegante.

Ma come sceglierla? Se l’abito è luminoso, magari con applicazioni preziose o paillettes meglio optare per un accessorio sobrio. Se invece l’abito è classico, una mini bag luminosa gli darà carattere.

Torna di tendenza per l’estate 2022 questo splendido accessorio da cerimonia che renderà elegante e raffinata ogni invitata a un matrimonio

Le borse gioiello sono riservate di solito alle cerimonie serali ma con un look classico possiamo osare anche di giorno. La borsa più preziosa, una vera e propria opera d’arte e la minaudiere. È stato Charles Arpels a crearla nel lontano 1933. Si è ispirato a una situazione banale ma quotidiana, una donna che riponeva i propri oggetti in una scatola di metallo. Pensò allora a una borsa che avesse la stessa funzione. Nasce la minaudiere a più scomparti in cui le donne possono riporre gli oggetti necessari da portare dietro. All’inizio la minaudiere si riponeva all’interno di una borsa più grande durante il giorno mentre di sera veniva usata da sola come borsa gioiello. Nel tempo ha subito tante declinazioni e si è reiventata infinite volte senza perdere la suo unicità.

Torna di tendenza per l’estate 2022 per dare al look eleganza e carattere. Attualmente si presenta con la forma di una scatolina rettangolare in metallo simile a un portasigarette oppure in forma ovoidale. Non mancano tuttavia i modelli in tessuto o con l’impugnatura. Qualunque sia la forma scelta la minaudiere renderà raffinato qualsiasi look.

Lettura consigliata

Con acciaio, resina e pietre dure possiamo creare gioielli personalizzati, semplici e d’effetto, per rendere chic i nostri abiti estivi