Le mani parlano di noi esattamente come il viso. Lunghe e affusolate oppure piccole e rotondette sono un indiscutibile elemento di fascino. In alcuni lavori sono decisamente in primo piano, ma sempre ci servono per toccare ed accarezzare. Sono uno strumento per trasmettere affetto ed emozioni. Per questo vanno curate quotidianamente, nutrite e idratate. Purtroppo il tempo è tiranno e con il passare degli anni le mani vengono messe a dura prova esattamente come il viso. E richiedono le stesse cure e attenzioni.

Routine quotidiana

Molto spesso le buone abitudini quotidiane giocano un ruolo importante nella bellezza delle nostre mani. Quindi prima di parlare di trattamenti specifici vediamo quali sono le giuste norme da seguire.

La prima regola è indossare sempre i guanti durante i lavori casalinghi perché proteggono dall’azione aggressiva dei detersivi e dell’acqua. Inoltre, dobbiamo nutrirle sempre di sera, prima di andare a dormire, con una buona crema nutriente. L’ideale è tenerne un flacone sul comodino e applicare la crema prima di andare a letto. Durante la notte la crema penetrerà nella pelle lasciandola liscia e vellutata. È bene fare anche degli esercizi per attivare i muscoli e mantenere l’elasticità delle mani. Un esercizio facile da fare e molto efficace è quello di aprire le mani il più possibile per poi chiuderle a pugno. L’esercizio è da ripetere più volte per qualche minuto. Ricordiamoci infine di asciugarle accuratamente soprattutto in inverno per non farle screpolare.

Mani morbidissime e pelle elastica anche a 60 anni con scrub esfolianti e un pizzico di amore per la vita

Con il passare degli anni le mani presentano rughe e segni di invecchiamento nonostante le buone regole applicate. Ci sono piccoli rimedi naturali da seguire e da applicare. Come prima operazione eseguiamo periodicamente uno scrub, cioè un’operazione di rimozione delle cellule morte che permette alla pelle di assorbire meglio i trattamenti successivi. Possiamo provare con uno scrub al mandarino, mescolando un cucchiaio di succo di mandarino con uno di olio di oliva, uno di miele e uno di zucchero di canna. Applicare il composto sulle mani e massaggiare.

Procedere poi con una maschera di bellezza. Un rimedio naturale molto conosciuto è un impacco di olio di oliva. Ci sorprenderà sapere che è anche il trattamento di bellezza preferito da Julia Roberts, che pare una volta la settimana la usi per mantenere le mani morbide. Vediamo come fare. Mettere circa un cucchiaio di olio sulle mani e massaggiare bene. Indossare dei guanti monouso per circa 20 minuti. La pelle delle mani risulterà morbida e distesa.

Infine dovremmo aprirci alla vita e curare le relazioni. Anche questo aiuterebbe ad essere più belli. La scienza ci dice che la pelle rimane più a lungo elastica e bella se il nostro corpo continua a produrre estrogeni. E questo si verifica quando abbiamo una vita sessuale attiva. Avremo mani morbidissime e pelle elastica nonostante il passare degli anni.

Lettura consigliata

Non solo albume di uova o latte detergente ma anche vapore e altri rimedi naturali per pulire e rinnovare la nostra borsa di pelle