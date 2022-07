L’insalata di riso è l’intramontabile piatto dell’estate che riempie la pancia e svuota il frigo facendoci rimanere leggeri. In questa pietanza possiamo sbizzarrire la fantasia utilizzando gli ingredienti più disparati e la base che più preferiamo. È possibile realizzare deliziose insalate con il riso bianco o con altri cereali come il farro, o l’orzo o, in alternativa, variare la tipologia di riso dal venere all’integrale. Però, che sia di riso bianco, venere, farro oppure orzo, possiamo usare le nostre insalate per assumere tante vitamine, antiossidanti e il prezioso omega 3.

Di seguito vedremo una gustosa ricetta per un pasto fresco, veloce e nutriente.

Buoni e salutari

Come detto, nella ricetta che presenteremo sono presenti alimenti ricchi di vitamine, il primo dei quali saranno le mele. Le mele sono un frutto fresco reperibile tutto l’anno che custodiscono al loro interno tanti nutrienti. Tra questi potassio, calcio, ferro, tante fibre vegetali utili alla regolarità intestinale e vitamina C. Inoltre le mele vanterebbero un ulteriore vantaggio, ovvero quello di essere prive di colesterolo. Sempre per la salute dell’intestino utilizzeremo, poi, dello yogurt magro anch’esso ricco di vitamine, tra cui E, A e C.

Ulteriore ingrediente, poi, è il tonno rosso, che abbonderebbe di acidi grassi omega 3 dalle proprietà antinfiammatorie, cardio protettive e neuro protettive. Inoltre il tonno contiene vitamina A e C, oltre a minerali come selenio e magnesio. Infine la parte croccante sarà data dalla frutta secca, nello specifico dalle noci.

Le noci, oltre a concorrere potenzialmente alla salute cardiovascolare, sono fonte di vitamina E, potente antiossidante e vanterebbero la capacità di regolare i livelli di colesterolo.

Che sia di riso bianco, venere, farro oppure orzo ecco gli ingredienti per un’ottima insalata ricca di vitamine e omega 3

Dunque, una volta reperiti questi ingredienti, quello che dovremo fare sarà scegliere la base che più preferiamo. Possiamo scegliere tra i tanti tipi di riso in commercio anche se, per le insalate, sarebbe meglio non utilizzare Arborio, Carnaroli o Vialone nano, più indicati per risotti.

Possiamo inoltre sostituire il riso con altri cereali, come farro e orzo, o con legumi come i ceci.

Una volta scelta la base, tagliamo la mela a cubetti e mettiamola in acqua e limone per non farla annerire. Successivamente taglieremo anche il trancio di tonno rosso a cubetti per poi condirlo con un prezioso condimento anch’esso ricco di antiossidanti. Infine sbricioleremo le noci che fungeranno da nota croccante. Mettiamo insieme gli ingredienti per poi aggiungere alla fine una generosa dose di yogurt magro che conferirà una cremosità ed una freschezza uniche.

