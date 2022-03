Siamo finalmente arrivati alla settimana che ci porta da marzo ad aprile, il primo mese intero di primavera. Nei giorni scorsi abbiamo scoperto la top 3 dei segni zodiacali più fortunati della stagione. Oggi entreremo nel dettaglio e scopriremo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni. E ci sarà una fortuna sfacciata per i Sagittario questa settimana con il portafogli che scoppierà e una cascata di soddisfazioni lavorative. Ottime notizie anche per Bilancia e Acquario sul versante amoroso. Pessime sorprese, invece, per altri due segni che farebbero bene a fare le valigie in fretta.

Soldi, promozioni e fortuna sfacciata per i Sagittario

I Sagittario inizieranno una settimana da urlo fin da lunedì e dovranno cerchiare sul calendario anche giovedì e venerdì. Il merito sarà della congiunzione tra Marte e Mercurio e dell’appoggio in contemporanea di Venere. A questi si aggiungerà una Luna fortunatissima che farà scoppiare il portafogli, farà fruttare gli investimenti e permetterà ai Sagittario di salire nella gerarchia lavorativa. È tempo di fare seri progetti per il futuro se siamo in coppia.

Bilancia e Acquario saranno irresistibili sotto le coperte

Per i Bilancia è arrivato il momento di mettere in stand-by i progetti di lavoro e gli investimenti. Mercurio è in opposizione e tra pochi giorni arriverà anche Giove a dare fastidio. Niente paura. Una Venere stellare trasformerà i Bilancia in calamite irresistibili per l’altro sesso con enormi soddisfazioni tra le lenzuola.

Inizio settimana da urlo per gli Acquario, che già da lunedì vedranno salire le proprie quotazioni in ambito professionale. Il vero argomento dei prossimi giorni, però, sarà l’amore. Un amore scoppiettante sia dentro che fuori dal letto e che convincerà i sempre pacati Acquario a lasciarsi andare definitivamente.

Fortuna sfacciata per i Sagittario questa settimana con Bilancia e Acquario che faranno fiamme sotto le lenzuola e 2 segni zodiacali che prenderanno bastonate dalle stelle

Chiudiamo con le dolenti note, ovvero i due segni zodiacali meno fortunati della settimana in arrivo. Per il Toro la situazione non cambierà rispetto ai giorni scorsi. Anzi, se possibile, le cose andranno ancora peggio perché all’opposizione di Venere si aggiungerà anche quella di Marte. In arrivo tensioni sia sul lavoro che in famiglia con le energie ridotte al minimo.

Venere e Marte in opposizione caratterizzeranno anche i prossimi giorni del Leone. In più si aggiungerà anche la Luna contraria di lunedì che renderà i Leone insopportabili e sempre pronti allo scontro. Attenzione a non esagerare perché queste tensioni rischiano di mettere in pericolo anche le coppie di lungo corso.

Approfondimento

Incredibili notizie per Toro e Vergine perché sono tra i 5 segni zodiacali che troveranno il lavoro dei sogni nel 2022 grazie all’aiuto di Giove