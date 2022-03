Capita spesso di mangiare alcuni cibi cucinati sempre allo stesso modo. Sicuramente la ragione è che ognuno di noi ha delle ricette o delle cotture preferite. A volte, però, siamo più preoccupati di osare con nuove preparazioni e magari di avere un risultato indesiderato. Ecco perché spesso ci affidiamo a ricettari o al nostro blog di cucina preferito.

La Redazione di ProiezionidiBorsa, grazie ai suoi esperti, si propone di regalare ai suoi lettori piatti insoliti e sfiziosi. L’obiettivo è riscoprire il sapore di alcuni cibi e imparare nuovi modi per portarli in tavola. Oggi è l’occasione di due ortaggi che sono alla fine della loro stagione. Scopriremo di non aver mai mangiato cavolfiori e broccoli in padella così ricchi di sapore e dalla consistenza invitante.

Tutto ciò grazie a un metodo di cottura tanto semplice quanto veloce. In pochi minuti e pochi ingredienti, non penseremo mai più a quando mangiavamo broccoli e cavolfiori troppo molli e insapori.

A volte desideriamo mangiare qualcosa di semplice e genuino, senza troppe pretese, ma che abbia un gusto e un aspetto invitante. Le verdure lesse probabilmente per molti non rientrano in questa categoria. Ecco perché si cerca sempre di cucinarle in modi diversi, accompagnandole a carne, pesce o formaggi.

L’accostamento, però, inevitabilmente aumenta il carico calorico. Ecco perché si è pensato a un modo altrettanto sfizioso ma salutare per cucinare due verdure amatissime, broccoli e cavolfiori. Daremo vita a un piatto unico che può trasformarsi anche in contorno. Da non perdere anche la ricetta degli gnocchi al cavolfiore.

Mai mangiato cavolfiori e broccoli in padella così teneri e saporiti, pronti in 15 minuti senza sbollentarli grazie a questo trucco speciale

Per questa preparazione ciò che ci serve è:

1 cavolfiore;

1 broccolo;

uno spicchio d’aglio;

olio EVO;

salsa di soia;

50 g di mandorle o semi misti.

Per prima cosa puliamo le verdure, eliminando le parti più dure e ricavando delle piccole cimette. Adesso laviamo il tutto e lasciamo scolare in uno scolapasta. Nel frattempo sbucciamo l’aglio, leviamo l’anima e tritiamolo. In una padella riscaldiamo un cucchiaio d’olio e il trito d’aglio. A questo punto, adagiamo tutte le cimette miste di broccolo e cavolfiore e saliamo.

Dopo qualche minuto di cottura, prendiamo un’altra padella e adagiamone il fondo sulle cimette. Dovremo creare come una pressa e lasciare tutto a cuocere per 7-8 minuti. Ogni tanto giriamo la verdura e, alla scadenza del tempo, togliamo la pressa e uniamo le mandorle e 2 cucchiai di salsa di soia fino al completo assorbimento.

Approfondimento

Un pesto invernale con un tocco di sapore in più per un primo indimenticabile in 5 minuti