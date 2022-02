Il 2022 è iniziato da pochi giorni e l’arrivo di febbraio coincide con la vera e propria ripartenza. Una ripartenza che sarà davvero incredibile per alcuni segni zodiacali. La congiunzione planetaria di quest’anno e l’aiuto di Giove e Plutone potrebbero portare novità importantissime sul fronte lavorativo. Allacciamo le cinture perché ci sono incredibili notizie per Toro e Vergine. E non solo per loro. La professione sempre sognata sembra essere dietro l’angolo.

In arrivo nuove opportunità per Toro e Vergine

Il 2022 sarà ricchissimo di novità e cambiamenti per i Toro. I Toro sono molti legati agli aspetti pratici, ma per una volta sentiranno il bisogno di realizzarsi a livello intellettuale e lavorativo. E avranno più di un’occasione per farlo. Giove favorevole permetterà di stringere collaborazioni professionali prestigiose. Urano aumenterà la voglia di affermarsi e Plutone il bisogno di fama e riconoscimenti. Potrebbe essere l’anno della svolta definitiva.

I Vergine sono destinati a vivere un anno incredibile a partire proprio da febbraio. Una congiunzione astrale così, forse, non si era mai vista. Urano nel Toro aumenterà l’autostima e la voglia di non farsi sfuggire nemmeno un’occasione. Occasioni che saranno numerose e tutte di altissimo livello. In più l’aiuto di Plutone consentirà di vincere tutte le competizioni in ambito lavorativo.

L’anno d’oro dello Scorpione

Dopo tante sofferenze e buchi nell’acqua, il 2022 potrebbe portare finalmente soddisfazioni agli Scorpione. Il merito sarà quasi tutto di Giove. Gli Scorpione hanno sempre sognato di aprire un’attività tutta loro e di trasformare le proprie passioni in un lavoro. Il momento sembra davvero arrivato e in più darà una mano anche Mercurio, procurando buoni contatti e alleanze proficue.

Incredibili notizie per Toro e Vergine perché sono tra i 5 segni zodiacali che troveranno il lavoro dei sogni nel 2022 grazie all’aiuto di Giove

Giove avrà un influsso decisamente positivo su altri due segni: l’Ariete e i Pesci. Gli Ariete vivranno un primo semestre straordinario, in cui sarà possibile raggiungere gli obiettivi più ambiziosi e realizzare i sogni di una vita. E a fornire le energie necessarie per inseguirli ci penserà anche Marte.

Giove nel segno per la maggior parte dell’anno garantirà un 2022 incredibile ai Pesci. Nessun traguardo sembrerà irraggiungibile e ci saranno talmente tante opportunità che sarà difficile scegliere. Ogni strada porterà a soddisfazioni e guadagni davvero notevoli. Meglio approfittarne e preparare il terreno fin da subito.

