Chi legge l’oroscopo lo fa con lo scopo di soddisfare una curiosità e scoprire cosa le stelle abbiano in serbo per noi. Ogni settimana dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso perché i movimenti dei pianeti sono costanti ed entrano in relazione tra di loro. Il loro transito può condizionare le nostre azioni quotidiane e i pensieri in molti modi diversi. In questi giorni assisteremo all’incontro tra Giove e Mercurio, due pianeti importanti e dalla forte influenza. Oggi spiegheremo che sono in arrivo ottime notizie per due fortunati segni, mentre altri non avranno la stessa sorte.

Energia, passione e denaro

Per il segno dei Pesci sarà una settimana piena di ottimismo e sentimenti positivi. Già favoriti dalla Luna Piena degli scorsi giorni, i Pesci continuano ad avere le stelle a favore. L’amore porta soddisfazioni per chi vive un rapporto solido da tempo, mentre un grande charme investe i single, che potrebbero fare un incontro interessante. Sul lavoro, aver conquistato la fiducia di colleghi e superiori sarà utile ad avere vantaggi anche economici con nuove mansioni e progetti in vista.

Dopo giorni ricchi di imprevisti, finalmente la Vergine torna in forma. Benessere e grande energia caratterizzeranno le giornate dei nati sotto questo segno che si sentiranno davvero inarrestabili. Sarà difficile frenare i propositi dei Vergine, che stanno lavorando sodo per raggiungere obiettivi di guadagno anche molto ambiziosi. La fortuna aiuta gli audaci e gli appartenenti a questo segno hanno tutte le carte in regola per trionfare.

Fortuna, benessere e tanti soldi per Pesci e Vergine, mentre Mercurio e Giove danno problemi ad altri 2 segni zodiacali

Dopo una settimana a dir poco gloriosa per gli Ariete, sono in arrivo giorni non altrettanto semplici. La congiunzione tra Mercurio e Giove ostacolerà anche gli Ariete più determinati e testardi. Il lavoro non regala le soddisfazioni attese e i nati sotto questo segno tendono a demoralizzarsi facilmente. Una sensazione di ansia rende le giornate degli appartenenti a questo segno di Fuoco molto pesanti. Per fortuna, nei momenti difficili gli Ariete potranno contare sull’appoggio di un amico che renderà più sostenibile questa situazione. Per superare i giorni sottotono sarà utile dedicare del tempo a ciò che amiamo fare, sia esso ascoltare musica o andare a correre. Ritrovare le energie è il primo passo per affrontare un momento avverso.

Bilancia

Mercurio e Giove rendono i Bilancia molto malinconici. Ripensare al passato porta sempre molta tristezza, soprattutto per coloro che devono risolvere una questione in sospeso. Saranno giorni caratterizzati da scarsa concentrazione e pessimismo. Purtroppo fortuna, benessere e tanti soldi per ora non si vedono all’orizzonte. Tuttavia, concentrarsi sugli amici e sulla famiglia sarà la chiave per dare una svolta a questa situazione. Da sempre molto legati agli affetti, i Bilancia torneranno presto alla ribalta con la forza e la determinazione che li contraddistinguono. Per coloro che dovranno prendere un’importante decisione, sarebbe meglio attendere aspettando un momento più favorevole. Chi saprà aspettare potrebbe fare la scelta migliore.

Approfondimento

Pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali che tradiscono di più e dai quali tenersi alla larga