Consultare l’oroscopo può darci delle indicazioni utili per affrontare le nostre giornate. Il transito dei pianeti può avere effetti positivi o negativi sulle nostre azioni, energie e pensieri. Tuttavia, ogni segno zodiacale è coinvolto in maniera diversa in questi movimenti astrali e non tutti i pianeti agiscono su di essi allo stesso modo. Domani la Luna Piena entrerà in Scorpione e questo evento potrebbe portare occasioni fortuite per alcuni, ma anche qualche preoccupazione per altri.

Nuove opportunità

Questa sarà una settimana molto positiva per il segno dei Pesci. Dopo un periodo difficile, finalmente un nuovo rapporto di lavoro, ma anche una semplice collaborazione o un nuovo progetto potrebbero vedersi all’orizzonte. In questo caso, un pizzico di audacia potrebbe aiutare, perché chi sa osare riuscirà a raggiungere importanti risultati. Anche l’amore questa settimana potrebbe sorprendere. Una proposta potrebbe sconvolgere la settimana dei Pesci che avranno bisogno di tempo e lucidità per prendere una decisione. Il consiglio di una persona fidata potrà aiutare a scegliere la strada giusta.

La Luna Piena rende i Leone molto sicuri ed audaci. Cresce la voglia di cambiamento e proprio questa settimana potrebbe designare la svolta. Lavoro e denaro vanno davvero a gonfie vele e le soddisfazioni che ne derivano portano i nati sotto questo segno a fare progetti ambiziosi. Sono destinati ad avere successo e proprio per questo motivo i nati sotto questo segno non si accontentano mai. Anche in amore, in questi giorni potrebbe arrivare il momento di prendere un’importante decisione che riguarda la coppia.

Luna Piena in Scorpione porta emozionanti novità a Pesci e Leone, ma anche problemi ad altri 2 sfortunati segni zodiacali

Il movimento dei pianeti questa settimana porta i Toro a riflettere sulla propria situazione. Saranno giorni nervosi per i nati sotto questo segno, che dovranno fare i conti con il passato. Situazioni non chiarite e cose non dette potrebbero complicare il rapporto con il partner. Silenzio e problemi a lasciarsi andare potrebbero complicare la situazione di coppia. Questo stato d’animo influirà anche sul lavoro, perchè i Toro potrebbero mostrarsi svogliati e poco concentrati. Gli appartenenti a questo segno dovranno cercare un modo per sgombrare la mente dai cattivi pensieri. Una serata con amici o dedicare del tempo a una vecchia passione potrà senz’altro aiutare.

Acquario

La Luna Piena in Scorpione porta emozionanti novità ad alcuni, ma non di certo all’Acquario, che dovrà fare i conti con imprevisti e discussioni. Questa situazione di stress potrebbe portare i nati sotto questo segno a compiere errori sul lavoro. Fortunatamente, uno dei pregi degli Acquario è la capacità di reagire ai problemi senza piangersi addosso. La soluzione è dietro l’angolo e gli Acquario lo sanno bene. Sarà opportuno non agire d’impulso, pensare bene prima di parlare e di prendere decisioni importanti. Sarà determinante l’appoggio del partner e della famiglia, sui quali gli Acquario fanno molto affidamento. Il clima sereno dell’ambiente domestico infonderà calma ed energie agli Acquario, che nelle prossime settimane torneranno finalmente in forma.

Approfondimento

