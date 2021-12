Molte persone leggono l’oroscopo per farsi un’idea di ciò che accadrà su diversi aspetti che riguardano la nostra vita quotidiana.

Molti invece lo fanno per pura curiosità ed altri ancora non ci credono affatto. Ciò nonostante, tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo letto il nostro oroscopo o quello del nostro partner.

Questo succede perché, che ci crediamo o no, l’oroscopo può dire molto sulla nostra personalità. A questo proposito, abbiamo svelato che pochi lo immaginano ma sono questi i 3 segni zodiacali più bugiardi e dai quali bisogna guardarsi le spalle.

Oggi vogliamo concentrarci su un’altra particolare attitudine: il tradimento. Infatti, pochissimi lo sospettano ma sono questi i 3 segni zodiacali che tradiscono di più e dai quali tenersi alla larga.

Nessuno di noi vuole essere tradito perché è un gesto estremamente irrispettoso e crudele. Tuttavia, molti lo fanno con leggerezza e spesso è una predisposizione caratteriale.

I segni zodiacali possono raccontarci moltissimo sulla nostra personalità e su quella degli altri. Siccome pare che alcuni segni siano abituati a farlo più di altri, scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Partiamo dal segno del Capricorno. Gli appartenenti a questo segno sono spesso restii a legarsi. Questa loro caratteristica li fa spesso volare di fiore in fiore non curandosi del fatto che possono ferire gli altri.

Questo non rende i capricorno soggetti insensibili e senza cuore. Tuttavia, per i nati sotto questo segno, il tradimento non è qualcosa per la quale sentirsi in colpa.

Pertanto, spesso queste persone tradiscono a cuor leggero anche se si sentono coinvolti con il partner. Chi inizia una relazione con un capricorno dovrebbe tenere molto alta la soglia di attenzione.

Toro

I nati sotto il segno del toro sono persone edoniste e alla continua ricerca del bello. I toro amano i piaceri della vita e ogni tanto non si lasciano sfuggire l’occasione di tradire.

I nati sotto questo segno spesso tradiscono perché si sentono insicuri ed hanno bisogno di gratificazioni. Chi appartiene a questo segno zodiacale ama essere al centro dell’attenzione e sempre adulato.

Per questo motivo, basterà farlo sentire importante e al centro dei nostri pensieri per stare tranquilli. Chi non è disposto a scendere a compromessi, dovrebbe stare alla larga dai toro.

Vergine

Chiudiamo con il segno della vergine. Possiamo definire molti nati sotto questo segno dei traditori esperti, perché sono maghi dell’organizzazione. Pianificano tutto per tempo e anche le mosse del partner. In questo modo, difficilmente cadono in errore e vengono scoperti.

Le persone della vergine vivono il tradimento come un atto quasi naturale e del quale non temono molto le conseguenze.

Per erigere l’altissimo castello di bugie che costruiscono, spesso iniziano anche a mentire a loro stessi. Questa tattica rafforza ancora di più le proprie convinzioni e l’idea che tradire non sia una cosa poi tanto grave.

Se cerchiamo un rapporto fedele e sincero con un vergine, dovremo agire d’astuzia ed avere molta pazienza.