La seconda settimana del mese di maggio inizia all’insegna della fortuna e delle occasioni da non perdere, ma soltanto per pochi. Se alcuni segni zodiacali vedranno la loro strada spianata, per altri invece si prospettano giorni impegnativi e poco favorevoli. In questo caso, la colpa è di Mercurio retrogrado che porta ostacoli sul cammino di alcuni sfortunati segni zodiacali. Mercurio è il pianeta della comunicazione e può condizionare in positivo o in negativo molte nostre azioni.

Occasioni straordinarie

Per l’Ariete maggio si prospetta davvero un mese d’oro. Dopo un aprile pieno di difficoltà e decisioni scomode da prendere, maggio è in discesa e potrebbe essere il mese della svolta. Per chi vuole cambiare lavoro o decidere di troncare una relazione ormai logora questo è il momento più favorevole. È importante però agire soltanto dopo aver ragionato bene, valutando ogni pro e contro. Questa settimana potrebbe arrivare un bel colpo di fortuna che porterà guadagni sopra le aspettative. L’autostima è in crescita, grazie a Venere che porta carisma e fascino ai nati sotto questo segno che si sentono molto più sicuri di sé.

Per i Gemelli la seconda settimana di maggio potrebbe essere ricca di soddisfazioni. Il partner soddisfa ogni desiderio e l’armonia di coppia è davvero molto alta. Il lavoro procede a gonfie vele e, se sopraggiunge un contrattempo, i Gemelli lo risolveranno al volo. Questa potrebbe essere la settimana giusta per prendersi del tempo da dedicare al benessere e al relax.

Settimana ricca di opportunità, soldi e fortuna per Ariete e Gemelli, ma Mercurio porta nervosismo e problemi ad altri 2 segni zodiacali

Lo Scorpione vivrà con molta negatività questa seconda settimana del mese. Mercurio retrogrado porta i nati sotto questo segno a pensare al passato e a colpevolizzarsi. Questo atteggiamento non fa altro che peggiorare la situazione, perché porta poca concentrazione e problemi. Un imprevisto sul lavoro è dietro l’angolo e lo Scorpione potrebbe vivere questo momento con tensione e scarsa lucidità. Fortunatamente, questa fase è destinata a durare poco. Per superarla al meglio, cerchiamo di tenere la mente occupata praticando sport o concedendoci del tempo con gli amici più cari.

Capricorno

Sarà una settimana ricca di opportunità, soldi e fortuna per alcuni segni, ma tra questi non c’è il Capricorno. I nati sotto questo segno vivranno una vera e propria fase di stallo in questi giorni. Mercurio blocca i Capricorno che non riescono a fare progetti, né tantomeno a realizzarli. Sarà difficile restare concentrati sul lavoro e purtroppo saranno giorni decisamente poco produttivi. Le persone intorno a noi potrebbero percepire questo nostro malessere e un amico cercherà di aiutarci a risolvere un problema. Non tutti accetteranno l’aiuto offerto e alcuni potrebbero addirittura mostrarsi permalosi e poco gentili. Fortunatamente, il partner continuerà a stare vicino ai Capricorno confortandoli. Gli appartenenti a questo segno potranno sentirsi per qualche giorno dei pesci fuor d’acqua.

Approfondimento

