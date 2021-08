“Prevenire è meglio che curare” e non esiste proverbio più azzeccato. La prevenzione è fondamentale quanto stare in salute e mantenerla. Lo dicono tutti i medici. Ecco perché oggi il team di ProiezionidiBorsa indica quali sono le visite da fare per tenere sotto controllo il nostro stato di salute.

Tramite gli esami del sangue e le visite dai medici specialisti è, infatti, possibile scongiurare alcune malattie gravi se “prese” in tempo. Ecco perché, recentemente, abbiamo pubblicato un articolo su cosa fare per prevenire l’Alzheimer. Ma possiamo tenere sotto controllo le malattie ai primi segnali, come in questo articolo sulla minzione frequente e urgente.

Quindi la prevenzione è davvero importante e rappresenta la migliore strategia contro il rischio di incombenza di ogni malattia e patologia. Ecco quali controlli ed esami fare frequentemente come prevenzione per tutte le fasce d’età.

Uomini di tutte le fasce

Iniziamo con gli uomini di età compresa tra i 10 e i 25 anni. In questa fascia si è ancora molto giovani e il rischio di ammalarsi è molto basso, ma ci sono sempre delle eccezioni. Ecco perché è importante fare comunque dei controlli. In questo caso si tratta di fare degli esami del sangue di routine. Ma questi esami, in realtà, sono da fare per tutte le fasce d’età e anche per le donne.

Oltre a questi, per la fascia d’età 10-25 anni si consiglia di controllare ogni mese i testicoli attraverso l’autopalpazione.

Gli esami di routine comprendono: emocromo completo, colesterolo (HDL – LDL – totale), trigliceridi, glicemia, creatinina, urea, potassio, ferro, sodio, calcio.

Per la fascia 25-40 i controlli da fare ogni anno sono la visita odontoiatrica, oculistica, otorinolaringoiatrica, cardiologica e spirometrica. Insieme ai già citati controlli visti sopra.

Per la fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni si aggiunge il controllo alla prostata e gli esami delle feci. Per coloro oltre i 50 anni, si consiglia la visita colonscopica, da fare almeno una volta dopo quest’età.

Ricordiamo, comunque, che i medici possono prescriverci altri esami e altri controlli di fare più specifici.

Donne di tutte le fasce

Per le donne di età compresa tra i 10 e i 25 anni, oltre agli esami del sangue di base c’è da fare il test HPV come screening per il papilloma virus.

Per la fascia 25-40 anni si consiglia di controllare il seno attraverso l’autopalpazione, di fare la visita ginecologica, oculistica, otorinolaringoiatrica e odontoiatrica. Dai 30 anni è giusto fare un’ecografia mammaria e il Pap-test.

Tra i 40 anni e i 50 anni, come controlli da fare non cambia molto ma si aggiunge la colonscopia da fare almeno una volta.

Come abbiamo visto, gli esami del sangue di routine si devono fare ogni anno sia per gli uomini che per le donne di tutte le fasce d’età. Una volta al mese si deve praticare l’autopalpazione del seno e dei testicoli. Mentre sono più distanziati i controlli specifici sull’intero apparato riproduttivo.