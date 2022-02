I dolori alla schiena, soprattutto con il freddo, si acuiscono. Chi soffre di lombalgia e sciatica sa perfettamente che dall’autunno fino alla primavera la tendenza al dolore sarà in aumento. Il clima freddo e l’umidità possono dare molto fastidio alle nostre ossa, anche se, ovviamente, non sono le cause principali della sciatica. Di certo anch’esse concorrono all’acutizzarsi di questo problema in chi ne è già soggetto. Come sempre suggeriamo, è bene farsi visitare da un medico specialista per comprenderne le cause. Tuttavia, esistono degli elementi in natura che ci consentono di attutire un po’ il dolore che si prova quando si è vittime di questa patologia.

Non vogliamo dire che nutrendosi di queste sostanze improvvisamente si potrà guarire e tornare a correre come prima. No, non è questo il senso di questo pezzo. Sono dei semplici suggerimenti di rimedi che potrebbero far fronte al dolore cercando di alleviarlo un po’. Per guarirlo, ovviamente, servono cure specifiche ed esami più approfonditi.

Se però usiamo l’olio di zenzero per andare ad agire sul dolore esternamente e un tè allo zenzero prima di coricarci, potremmo averne dei benefici. Infatti, questa radice andrebbe ad agire sulle infiammazioni con effetti analgesici. Una tazza di infuso con l’aggiunta di miele può essere bevuta anche due o tre volte al giorno, con la possibilità che vada a ridurre il dolore, almeno in parte.

Con zenzero, curcuma, sedano e altri alimenti naturali, ecco 5 rimedi per alleviare il dolore della sciatica e il fastidioso formicolio alle gambe

Ha effetti benefici per la nostra schiena anche la curcuma. Utilizzata nella medicina cinese e indiana sin dall’antichità, questa spezia avrebbe forti effetti analgesici. Non solo, essa può aiutare anche nella perdita di peso, una delle possibili cause dei dolori lombari. Un cucchiaino di curcuma in polvere in una tazza di latte caldo può essere una valida alternativa al tè allo zenzero citato in precedenza. Scegliere una delle due soluzioni prima di coricarsi potrebbe essere una buona idea.

Il succo di sedano è ottimo per alleviare il dolore provocato dalla sciatica. Prepararlo è piuttosto semplice. Basta tagliare a dadini un gambo e metterli in una tazza di acqua bollente. Dopo averli tenuti in infusione per qualche minuto, andremo a frullare con un mixer. Aggiungiamo un cucchiaino di miele e il succo è pronto. Una o due tazze al giorno, anche dopo i pasti, potrebbero far valere il loro effetto antinfiammatorio sui dolori alla schiena.

Uno dei metodi naturali più classici è l’aloe. Altro potente antinfiammatorio, si può assumerne il succo per via orale oppure utilizzare una crema sulla parte dolente. Gli estratti etanolici presenti in questa pianta sarebbero formidabili nella cura della sciatica.

Infine, altre due spezie che ci possono dare una mano sono timo e origano. Basterà mescolare un cucchiaino di entrambe a un litro d’acqua, farli bollire per ottenere una bevanda dai benefici effetti antinfiammatori. Lasciamo in infusione per una decina di minuti, prima di filtrare e bere, con l’aggiunta del solito cucchiaino di miele. Con zenzero, curcuma, sedano e altri alimenti naturali si possono preparare infusi che hanno effetti benefici per il nostro corpo, quando vittima della sciatica. Non sostituiscono i medicinali che potrebbe prescrivere il medico, ma potrebbero essere un valido aiuto naturale per alleviare i nostri dolori.