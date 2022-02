La frutta non manca mai sulla tavola, perché è un alimento benefico per la nostra salute. Infatti, i nutrizionisti la inseriscono in qualsiasi piano alimentare. Occhio, però, a non esagerare con la quantità. La frutta, nonostante le innumerevoli proprietà benefiche, contiene pur sempre fruttosio, uno zucchero.

Già in precedenza, avevamo affrontato questo argomento, prendendo spunto da ciò che dice la scienza su come mangiarla per non far impennare l’indice glicemico. Infatti, ci sono alcuni frutti che andrebbero evitati per il loro apporto calorico e per la loro elevata quantità di zucchero.

Di contro, ci sono frutti che, invece, dovremmo prediligere. Per esempio, un frutto poco conosciuto e dalle grandi proprietà. Alcune di queste aiuterebbero ad avere un metabolismo accelerato e una scorta di vitamine.

Il lampone

Come sostiene Humanitas, il lampone nero fa parte della famiglia delle Rosaceae e, in genere, contiene davvero poche calorie. In 100 gr di prodotto, si possono assumere vitamine, antiossidanti e sali minerali. Infatti, contiene le vitamine A, C, E, K e, tra i sali minerali più importanti, il fosforo, il potassio, il magnesio, il calcio e il ferro. Come se non bastasse, contiene dei fitonutrienti come i flavonoli e le antocianine, che potrebbero prevenire anche la demenza e malattie cardiovascolari.

Il lampone potrebbe favorire anche l’accelerazione del metabolismo, come anticipato. Di conseguenza, potrebbe essere un ottimo alleato in caso di sovrappeso e obesità. Ecco perché dovremmo coltivare la pianta di lampone. Ma oggi vedremo tutto ciò che c’è da sapere sul lampone nero.

Metabolismo accelerato e scorta di vitamine con questo frutto da piantare per avere un raccolto salutare e rigoglioso

Il lampone nero o Rubus occidentalis ha le stesse proprietà del comune lampone o Rubus idaeus. L’unica differenza è il colore. Per godere dei benefici di questo frutto, dobbiamo aspettare l’estate. Ma è proprio adesso che dovremmo adoperarci per piantarlo.

Non è difficile da piantare, se seguiamo queste accortezze. Innanzitutto, la pianta ha bisogno di luce. Quindi, dovremmo esporla in una parte del giardino abbastanza soleggiata. Niente paura per le basse temperature, perché è una pianta che può resistere anche ai gradi sotto lo zero.

Per quanto riguarda il terriccio da usare, è preferibile una terra che abbia un pH acido. Inoltre, deve essere anche ben nutrito con concimi organici ricchi di azoto. Deve essere innaffiato poco ma spesso, perché la pianta teme i ristagni d’acqua e non bisogna bagnare né le foglie né i frutti.

Se il nostro cane o il nostro gatto dovessero fare i bisognini proprio sulla pianta, non rimproveriamolo perché questo tipo di concime è proprio quello adatto alla pianta di lampone nero. Nel caso in cui avessimo già piantato il lampone nero, assicuriamoci di potarlo.

Per avere un raccolto sano e rigoglioso, infatti, questa pratica è fondamentale. La pianta deve essere potata in primavera, quindi tra un paio di mesi circa. Occhio alle radici, pertanto se dovessero essere presenti delle radici marcie, andranno recise.

Approfondimento

