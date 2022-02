Oggi parliamo di una carne, che non tutti conoscono e che molti non comprano. Prima di addentrarci nel discorso, però, facciamo una premessa. La carne è un alimento di cui il nostro corpo necessita perché contiene le proteine, un macronutriente fondamentale per la nostra salute.

Tuttavia, studi recenti suggeriscono che sia un altro l’alimento poco conosciuto ricco di proteine che ci farebbe sentire in forma, specialmente se pratichiamo dello sport. Così come altri alimenti, che consumano coloro che seguono una dieta vegana.

In ogni caso, è pur vero che la carne, specialmente quella rossa, contenga elevate quantità di colesterolo. Per questo motivo, dovremmo consumare la carne rossa solo una volta a settimana. Quella bianca, invece, è più leggera e più magra rispetto a quella rossa, tanto che si inserisce più facilmente in un contesto di dieta ipocalorica. Basti pensare al pollo o al tacchino.

Se amiamo particolarmente qualsiasi tipo di carne ma sappiamo che, comunque, mangiarne in grosse quantità è poco salutare, possiamo provare questa carne che è una delle più magre. Infatti, 100 gr di prodotto contengono solo 114 calorie, un apporto basso rispetto alla carne di manzo, ma soprattutto rispetto alla carne di coniglio che ne contiene 118.

La carne di lepre

La lepre appartiene alla famiglia dei Leporidi, che sarebbe la stessa del coniglio, eppure non si tratta né di carne rossa né di carne bianca, bensì di carne “nera”. Questo tipo di carne è tipico della selvaggina.

La carne di lepre è davvero molto magra e senza grassi. Contiene ferro, potassio e fosforo. Potrebbe essere un’ottima alternativa alle carni bianche e rosse, considerato che il suo sapore è simile a quello del coniglio.

Questa carne è una delle più magre ed ecco come renderla tenerissima, ma occhio a bambini e nonni

Eppure, trattandosi pur sempre di selvaggina, la carne di lepre ha una consistenza più dura rispetto alla tenerezza del coniglio o di qualsiasi altra carne. Per questo motivo, facciamo attenzione se abbiamo bambini o anziani in casa, perché potrebbero trovare delle difficoltà.

Tuttavia, per ovviare a questo problema, vi è un segreto per rendere morbida la carne di lepre affinché sia apprezzata da tutti: la marinatura di circa 48 ore. Questa deve essere fatta con vino bianco, aceto bianco, rosmarino, salvia, cipolla e scorza di limone.

Questa marinatura profumata non solo renderà morbida la carne della lepre, ma si presterà benissimo alla preparazione di tutte le ricette con la lepre come protagonista. Per esempio, la lepre in bianco. Dopo la marinatura di due giorni, tagliamo a tocchetti la carne e immergiamo prima nella farina e poi nel pangrattato. Facciamo un leggero soffritto di cipolla bianca e un po’ di lardo, al quale aggiungiamo la carne.

Facciamo cuocere per qualche minuto e aggiungiamo il brodo vegetale. Lasciamo cuocere con coperchio chiuso a fiamma bassa per circa due ore, facendo attenzione a non farlo asciugare. Pertanto, aggiungiamo qualche altro mestolo di brodo, mettendo a piacimento le spezie e il sale.

Approfondimento

Non solo carne ma anche queste spezie e aromi insospettabili contengono tanto ferro e chi ha l’anemia dovrebbe provarli