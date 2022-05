Ci sono persone che mangerebbero pizza e focaccia tutti i giorni, se potessero. Addirittura, alcuni di noi hanno imparato a cucinarla direttamente a casa propria, per poterla gustare in ogni momento della giornata. Ecco, ad esempio, la ricetta della focaccia d’oro pugliese semplice e veloce che farà impazzire tutti.

In generale, però, quando si parla di pizza e focaccia, molti pensano a impasti con lavorazioni impegnative e lievitazioni lunghe. In realtà, però, non è sempre così. Esistono, infatti, tecniche semplici e veloci che ci permetterebbero di portare comunque in tavola panificati morbidi e genuini.

Uno degli esempi migliori è proprio quello delle focaccine ripiene che prepareremo tra poco insieme. Questa versione delle focaccine è estremamente golosa, perché contiene un morbido ripieno di formaggio filante e affettati misti. Potremo consumarle come antipasto, ma anche come stuzzichino per spezzare l’appetito, da tenere in centro tavola. Altrimenti, potremo anche utilizzarle per una cena veloce, ma comunque sostanziosa.

Le nostre focaccine saranno senza lievito e ci vorranno solo pochi minuti per prepararle. Il prodotto finito sarà facilmente digeribile e gustosissimo. Cuciniamo insieme queste buonissime focaccine ripiene.

Focaccine velocissime senza lievito ripiene di formaggio e affettato da preparare in padella in 10 minuti per tutta la famiglia

Quando diciamo che queste focaccine sono velocissime, diciamo la verità. Per prepararle, infatti, ci serviranno pochi minuti e solo 4 ingredienti: farina, sale, acqua e un filo d’olio.

Misuriamo 350 grammi di farina e versiamo tutto in una ciotola capiente. Uniamo, poi, anche mezzo cucchiaino di sale e 200 millilitri d’acqua a temperatura ambiente. Infine, aggiungiamo 2 cucchiai d’olio e mischiamo tutti gli ingredienti.

A questo punto prendiamo l’impasto e trasferiamolo su un piano, per lavorarlo con le mani. Il calore delle dita e dei polpastrelli ci permetterà di impastare al meglio, creando un panetto morbido e liscio.

Ora mettiamo l’impasto in un contenitore, copriamolo con un panno, e lasciamolo riposare per almeno 40 minuti.

Prepariamo le nostre focaccine morbide

Ora prendiamo il nostro impasto e stendiamolo su un piano di lavoro, aiutandoci con un mattarello. A questo punto prendiamo una tazza o un bicchiere e ricaviamo dei cerchi di pasta. Questi ultimi diventeranno le nostre focaccine.

Potremo cuocere queste focaccine in 2 modi. Nel forno, basterà sistemare queste focaccine su una teglia rivestita, bucherellare le focaccine e infornarle a 180 °C per circa 15 minuti, girandole a metà cottura.

Altrimenti, potremo farle cuocere in una padella antiaderente (precedentemente unta con olio), facendole cuocere da entrambi i lati per qualche minuto. Quando saranno cotte, potremo tagliarle a metà e stendere all’interno di ognuna di queste una fetta di fontina, una di affettato di salame e della rucola fresca. Queste focaccine velocissime senza lievito diventeranno una delle nostre ricette preferite in assoluto.

