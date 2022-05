Un buon bicchiere di vino a tavola è il tocco in più che rende qualsiasi pasto davvero perfetto. Il vino giusto, accompagnato a un buon primo o secondo piatto di carne o pesce, è in grado di valorizzare qualsiasi pietanza.

Le sfumature di gusto di questa bevanda pregiata, però, non dipendono solo dalle caratteristiche dell’uva utilizzata. Oltre a questo aspetto, infatti, è importante anche la procedura successiva, cioè quella che riguarda l’imbottigliamento. Solo se questa fase sarà fatta nel modo corretto, il vino libererà tutte le sue caratteristiche migliori e ci regalerà un sapore e un profumo eccezionali.

Il vino e la Luna

Secondo le tradizioni più antiche, la Luna ha da sempre influenzato le attività legate al territorio. Il mondo contadino, infatti, ha sempre ritenuto che le fasi della Luna e i suoi movimenti condizionerebbero alcuni prodotti della terra. Basti pensare all’orto, ad esempio: durante la Luna crescente e calante, infatti, bisognerebbe fare questi lavori di semina e potatura. Non esistono, però, fondamenti scientifici che proverebbero questa relazione di causa-effetto.

Un altro prodotto che, secondo la tradizione, sarebbe condizionato dai movimenti lunari è proprio il vino. Approfondiamo, quindi, questo discorso e scopriamo quale sarebbe il periodo perfetto per imbottigliare i diversi tipi di vino.

Ecco qual è il momento giusto per imbottigliare il vino bianco o rosso in base alla Luna e renderlo frizzante o fermo

Guardando il calendario, ci saremo sicuramente accorti dei simboli che indicano le diverse fasi della Luna. Imparare a interpretarli è fondamentale per procedere all’imbottigliamento. Il simbolo di un cerchio vuoto, ad esempio, indica la Luna piena. In questo caso, in cielo vedremo una Luna molto luminosa, grande e totale.

Da questo momento in poi, la Luna inizierà a decrescere. Ci accorgeremo di questo processo anche sul calendario, perché vedremo il simbolo di un cerchio diviso in 2 metà, una chiara e l’altra scura.

L’ultimo simbolo del ciclo è un cerchio totalmente nero, che coinciderà con l’assenza di luce nel cielo della sera. Questa è la fase che precederà l’arrivo della Luna nuova: da questo momento in avanti, la stessa ricomincerà a crescere.

Quando imbottigliare

Dopo aver imparato a leggere questi simboli, capiamo come muoverci.

La fase della cosiddetta “Luna crescente” sarebbe quella migliore per l’imbottigliamento dei vini frizzanti, mossi.

La Luna piena, invece, sarebbe adatta praticamente all’imbottigliamento di tutti i tipi di vino.

La fase di Luna calante, e in particolare l’ultimo quarto, sarebbe il momento perfetto soprattutto per imbottigliare i vini dolci. In questa fase potremo lavorare anche con i vini destinati a un lungo invecchiamento. Ecco qual è il momento giusto per imbottigliare e godere della migliore versione del nostro vino.

Gli esperti, infine, consigliano di evitare qualsiasi imbottigliamento nella fase della Luna nuova.

Lettura consigliata

Per concimare l’orto in modo naturale molti usano il letame, i lupini o l’humus ma questa bevanda casalinga potrebbe essere anche meglio