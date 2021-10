Che pranzo della domenica sarebbe senza pasta al forno?

Ci sono persone che aspettano con ansia l’ultimo giorno della settimana solo per mangiarsi un bel piatto di pasta al forno ben farcito e ancora fumante! È il tipico piatto della nonna, quello che ci fa sentire subito a casa e, in qualche modo, coccolati.

Esistono tantissime versioni della pasta al forno, ma l’originale, si sa, è sempre la migliore. Ecco perché oggi vogliamo creare un piatto da leccarsi i baffi, ispirato alla ricetta originale ma con qualche variante sfiziosa e saporita. È facilissima da preparare, a prova di imbranato!

In più, eviteremo uova e besciamella, rendendo la ricetta più leggera e digeribile.

Tutti rimarranno entusiasti di questo piatto, anche perché ci vorranno solo 15 minuti per prepararlo. Iniziamo subito.

Pasta al forno affumicata e croccante pronta in soli 15 minuti per un pranzo della domenica indimenticabile

Ingredienti per 6 persone:

500 grammi di mezze maniche;

3 salamelle affumicate;

1 litro di passata di pomodoro;

300 grammi di scamorza affumicata;

sale q.b.;

olio q.b.

Procedimento

Per prima cosa riempiamo una pentola d’acqua e mettiamola sul fuoco. Ci servirà per iniziare a cuocere la pasta prima di inserirla in forno. Noi utilizzeremo le mezze maniche, ma qualsiasi tipo di pasta corta si adatterà bene.

Ora passiamo alla preparazione del condimento. L’immagine più tradizionale della pasta al forno prevede un condimento di carne. Per farlo, però, non utilizzeremo carne già macinata, ma dovremo acquistare delle salamelle affumicate, di quelle che solitamente si cuociono sul barbecue. Il sapore affumicato di questa carne renderà ancora più saporita la nostra pasta, che sarà davvero squisita.

Tagliamo la salsiccia a pezzi e mettiamo sul forno una padella con qualche filo d’olio. Accendiamo il fuoco, aggiungiamo uno spicchio d’aglio, quindi versiamo i pezzetti di salamella. A questo punto lasciamo rosolare la carne per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto.

Versiamo il sugo di pomodoro nella padella e lasciamo cuocere, mescolando con cura.

Mentre il sugo continua a cuocere, saliamo l’acqua e versiamo le mezze maniche. Calcoliamo metà cottura, quindi scoliamo la pasta, tenendo da parte una tazzina di acqua di cottura (da utilizzare solo se necessario).

Trasferiamo la pasta nella padella del sugo e mescoliamo il tutto.

A questo punto versiamo la pasta in una pirofila di ceramica. Aggiungiamo la scamorza affumicata a cubetti che andrà a rinforzare il lato fumé della nostra pasta già presente grazie alla salsiccia affumicata.

I condimenti sono finiti: in questo modo otterremo una pasta al forno squisita ma non estremamente condita come le versioni più tradizionali. In tutto, per preparare questo piatto, ci impiegheremo al massimo un quarto d’ora! Ora non ci resta che aprire il forno.

L’ultimo step

Inforniamo in forno preriscaldato a 220° per circa 30 minuti. Controlliamo la cottura e, quando sulla pasta si sarà creata una crosticina, il piatto sarà pronto!

Questa pasta al forno affumicata e croccante pronta in soli 15 minuti per un pranzo della domenica indimenticabile farà impazzire tutti.

