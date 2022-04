Finalmente è arrivata la tanto attesa primavera, una stagione amata un po’ da tutti. Il che non sorprende, dato che ci regala giornate più lunghe, luminose e miti. Vi è però anche un altro aspetto che la rende davvero speciale: sotto il suo tocco la natura magicamente risorge e si carica di fiori colorati.

Tantissime le piante che fioriscono proprio in questo periodo e che possono rendere il nostro giardino un vero paradiso incantato. A nostra disposizione tanti elementi floreali davvero particolari. Fiori che cambiano colore o che sembrano margherite di carta, ad esempio, per riempire bordure e aiuole. Per un giardino però davvero scenico servirà anche qualche pianta di maggiori dimensioni, ad esempio un piccolo albero che fiorisce in primavera come ciliegio e pesco.

Fascino orientale

Quando si pensa agli alberi primaverili fioriti, subito ci si para davanti l’immagine del pesco e del ciliegio. Con i loro bellissimi fiori rosa e bianchi li consideriamo quasi dei simboli di questa stagione. Esistono però altre piante che producono fiori altrettanto belli ma che conosciamo meno.

È il caso di una pianta di piccole dimensioni che sta a metà tra l’essere un albero e un arbusto. Si tratta della Pseudocydonia sinensis o cotogno cinese, originario della Cina come ben si deduce dal nome. Alto alcuni metri, assomiglia molto a un melo.

Fiorisce in primavera come ciliegio e pesco questo meraviglioso alberello che porta profumo e colore in giardino anche in autunno

In primavera la Pseudocydonia simensis produce graziosi fiorellini rosati. La loro forma classica a 5 petali risulta molto delicata ed elegante. Inoltre, vi è da dire, che sono anche molto profumati, il che va ad aggiungere ulteriore valore alla pianta. Ogni ramo si riempie di tanti fiori e foglioline verdi brillanti, l’effetto è davvero magico.

Il cotogno cinese è bellissimo in primavera ma non meno in autunno. Essendo una pianta decidua, le sue foglie assumono i suggestivi toni dell’arancio e del rosso, ma succede anche altro. È infatti in autunno che ci fa dono dei suoi frutti. Questi sono molto somiglianti alle mele, ma di forma più ovale nonché più grandi. Tra i rami della pianta spiccherà il loro colore giallo, ma soprattutto il loro aroma avvolgente. Sono infatti profumatissimi!

Facile da coltivare e resistente

La Pseudocydonia sinensis ama il pieno sole ma non lo disturba una posizione in mezz’ombra. Sopporta bene anche il freddo e i venti ed è molto resistente. Però, se avessimo la possibilità di porla in un punto riparato sarebbe preferibile.

Richiede annaffiature con una certa frequenza, importante però sarà anche il drenaggio del terreno. Vi è poi da sottolineare come non risulti esposta a particolari malattie. Insomma, è una pianta forte, resistente e facile da coltivare. Si rivela dunque un’ottima scelta per avere un giardino abbellito per buona parte dell’anno con pochi sforzi.

