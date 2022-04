Con l’arrivo delle giornate primaverili spesso si organizzano con amici e parenti delle scampagnate. C’è magari chi ha una casa fuori città, oppure si approfitta delle zone attrezzate in qualche parco. A volte basta un giardino per preparare un barbecue e cuocere tanti tipi di carne da accompagnare con insalate e salsine. Se il tempo non lo permette, oppure si desidera cuocere la carne in un modo diverso, c’è sempre la possibilità di usare il forno. Un contorno classico sono le patate.

Una delle carni da cucinare potrebbe essere quella del maiale, magari sotto forma di salsiccia o braciole. Ad esempio, gli ingredienti per cucinare delle costolette impanate per 4 persone sono:

4 costolette di maiale con l’osso;

300 g di grissini;

150 g di farina;

30 g di nocciole tostate;

5 uova;

un cespo di indivia;

un mazzetto di tarassaco;

qualche pomodoro secco;

2 cucchiai di aceto balsamico;

un cucchiaio di miele;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

burro;

sale.

Anziché cucinare le costolette di maiale al forno con patate o alla griglia, facciamole gustose in padella con burro e poco altro

Ora che sappiamo cosa occorre proseguiamo scoprendo come eseguire la ricetta. Innanzitutto, bisognerà preparare la carne. Basterà ripulirla dal grasso e batterla bene, distendendola. Porre le costolette su un vassoio o piatto e poi metterle in frigorifero mentre si procede con gli altri ingredienti. Prendere le nocciole tostate e metterle in un mixer da cucina fino a farne quasi una farina. Versarle in una ciotola e poi tritare i grissini. Aggiungerli alle nocciole e mescolare il tutto.

Ora è la volta delle verdure. Lavarle con cura e tagliarle a pezzetti.

In una ciotola adesso sbattere l’olio extravergine d’oliva con l’aceto balsamico, aggiungere il miele e il sale e mescolare. Tritare i pomodori secchi, aggiungerli al resto degli ingredienti e condire poi con quest’emulsione l’insalata. Sbattere le uova e tirare fuori dal frigorifero le costolette di maiale. Passarne una alla volta prima nelle uova, poi nella farina disposta in un piatto e infine nel mix di grissini e nocciole. In una padella con del burro caldo adagiare la carne e far cuocere a fiamma media. Disporre le costolette cotte sui piatti insieme alle verdure.

In conclusione, anziché cucinare le costolette di maiale con le patate al forno o alla griglia, in padella in questo modo saranno davvero appetitose.

