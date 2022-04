Ogni casa dispone di spazi esterni per trascorrere del tempo all’aria aperta: balconi, terrazzi e giardini. Spazi che possiamo abbellire e rendere a dir poco meravigliosi. In questo modo, non solo l’atmosfera sarà più piacevole per noi, ma l’intera casa ne uscirà arricchita visivamente.

Non c’è modo migliore per abbellirli che riempirli di tanta flora decorativa. In particolare, per la primavera sarà importante disporre di piante che si carichino di tanti bei fiori colorati. Possiamo optare per dei fiori che cambiano colore o per altri che sembrano margherite di carta. Sempre rimanendo nel campo di piante meno note e scontate possiamo volgere la nostra attenzione anche a un’ulteriore alternativa.

Una meraviglia della natura

Tutti conoscono il ribes perché produce dei frutti davvero deliziosi. In pochi però sanno che ne esiste una varietà dai frutti poco saporiti, ma meravigliosa dal lato estetico. Si tratta del Ribes sanguineum anche detto ornamentale. Balconi e giardino spettacolari con questa pianta resistente nonché bellissima.

È un arbusto dotato di tanti rami alti ed eretti, che risulta davvero imponente. Infatti, può raggiungere una notevole altezza col passare degli anni. Essendo una pianta a foglia caduca, in autunno perde le foglie. In primavera però torna a rinfoltirsi con le sue foglie abbastanza vistose. Ma in primavera dà il meglio di sé anche per un altro aspetto, infatti fiorisce. I suoi fiori possono essere rosa, gialli o rossi e spiccano notevolmente sulla pianta. Infatti, le infiorescenze sono cariche e raggruppate in una sorta di grappoli.

Balconi e giardino spettacolari con questa pianta resistente che produce a cascata fiori colorati per tutta la primavera

Il ribes ornamentale ama la luce e il sole, sebbene tolleri poco il clima eccessivamente afoso. Dunque, se viviamo in una zona particolarmente calda sarà meglio porlo in una posizione di mezz’ombra.

Si può coltivare tranquillamente sia in pieno terreno che in vasi, dunque avremo l’imbarazzo della scelta circa la sua collocazione. Stiamo ben attenti però, in ogni caso, a utilizzare materiali drenanti nel terriccio. Va innaffiato costantemente, ma senza eccedere per non rischiare ristagni che facciano marcire le foglie o comportino altre malattie. Vi è però da dire che è una pianta piuttosto forte dato che non teme parassiti particolari.

Per una fioritura carica e rigogliosa, nel periodo che la precede dovremo fornire alla pianta apposito concime. Per assicurarcela negli anni successivi, dopo un paio di anni, sarà bene tagliare i rami vecchi e potarli un minimo tutti. Potremo poi ottenere nuovi esemplari facilmente tramite talea e dunque disporre di grandi quantità di questa pianta davvero scenica.

Il ribes ornamentale, insomma, non richiede particolari attenzioni ed è molto semplice da curare, ma ci fornisce un carico di fiori davvero invidiabile.

Lettura consigliata

Riparano balconi, terrazzi e giardini dagli sguardi dei vicini pettegoli queste bellissime siepi con piante profumate e fiorite