Con l’arrivo della primavera la natura mostra tutta la sua bellezza con rigogliose e coloratissime fioriture. Una caratteristica da sfruttare per abbellire balconi e giardini con piante floreali particolarmente decorative. Li renderemo così più accoglienti per trascorrervi del tempo in modo rilassante. Allo stesso tempo saranno così stupendi da attirare lo sguardo ammirato di passanti e vicini, che non potranno che sorprendersi. Per creare il nostro paradiso naturale, oltre a dover sfoggiare il nostro pollice verde, dobbiamo scegliere però piante mozzafiato. A tale scopo, sono perfetti questi meravigliosi fiori che cambiano magicamente colore, una particolarità da non lasciarci sfuggire.

Non solo i soliti fiori primaverili

Tante sono le piante che fioriscono in primavera e di cui possiamo disporre. Tulipani, primule, camelie, nonché le rose, che dovremo curare in caso di foglie gialle increspate. Possiamo però azzardare maggiormente e puntare su fiori meno noti e scontati, che dunque faranno ancora più effetto. È il caso di alcuni che sembrano margherite di carta, ma anche di tanti altri. Particolarmente ricercati e davvero insoliti i fiori di Polmonaria officinalis, una pianta in grado di stupirci.

Questi meravigliosi fiori che cambiano magicamente colore quando sbocciano in primavera renderanno giardini e balconi belli da fare invidia

La Polmonaria officinalis è una pianta dal fusto eretto ricoperto da una leggera peluria bianca. Ha foglie verdi che si presentano più allungate nella parte alta. I suoi fiori sbocciano in primavera e si presentano di diversi colori. Anzi, addirittura uno stesso fiore può mutare tonalità nei giorni. Possono passare infatti dal blu, al rosa e al violetto. Una peculiarità che la rende davvero unica e incredibile. Ciò dipenderebbe dalle variazioni del pH dei suoi pigmenti.

Nel periodo della fioritura sarà bene concimarla con apposito concime. La Polmonaria è anche piuttosto resistente e facile da coltivare. Dovremo collocarla in un punto ricco d’ombra perché non ama la luce diretta del sole né il caldo eccessivo. Sopporta invece abbastanza bene il freddo. Richiede annaffiature regolari perché necessita di un terreno umido, ovviamente ciò non vorrà dire non prestare attenzione ai ristagni d’acqua. Questi ultimi infatti sono pericolosi per la sua salute, dunque non esageriamo. Se il terreno non è secco, dunque, non diamole ulteriore acqua.

La sua riproduzione avviene in primavera tramite semi. Vi è però da sottolineare a tal proposito una grande comodità, cioè che potrebbe non necessitare del nostro intervento. Infatti, della sua moltiplicazione spesso se ne occupano gli insetti impollinatori. Possiamo coltivarla in piena terra e anche in vaso, in questo caso, però, dovremmo usarne uno abbastanza largo e profondo. Con pochi accorgimenti potremo quindi avere una pianta bellissima in grado di suscitare stupore a ogni primavera grazie ai suoi magici fiori mutanti.

