Per uova strapazzate a regola d’arte senza grumi basta questo ingrediente sempre più amato dagli italiani

Se c’è un ingrediente davvero versatile che può essere preparato in centinaia di ricette sono le uova. Con le uova possiamo preparare davvero innumerevoli piatti, dai dolci ai condimenti per la pasta, dai prodotti da forno alle creme. Per quanto si tratti di una materia prima facile da cucinare nelle sue varianti più basiche, è importante conoscere i trucchi del mestiere. Se vogliamo, per esempio, preparare delle uova strapazzate dobbiamo seguire piccoli accorgimenti per averle buone e saporite. Oggi vedremo quali sono questi trucchetti e in che modo possiamo creare un piatto davvero delizioso. Per uova strapazzate a regola d’arte senza grumi è sufficiente questo ingrediente leggero e gustoso.

Una ricetta ottima per la colazione e perfetta per la cena

Se vogliamo cucinare dei piatti a base di uova davvero deliziosi senza alcun retrogusto, è importante scegliere sempre materie prime fresche. Poi è anche importante saper dosare gli ingredienti e scegliere sempre quelli più pregiati. Per preparare delle uova strapazzate avremo bisogno di sale e pepe, uova fresche, una posata in legno e una pentola in acciaio. L’ingrediente speciale che renderà questo piatto ancora più saporito è la panna acida, anche conosciuta come crème fraîche.

Questo formaggio di origine francese sostituisce perfettamente il burro. Si tratta di un prodotto meno grasso ma altrettanto saporito, perfetto se vogliamo rimanere più leggeri. In questo modo otterremo un piatto più leggero ma altrettanto nutriente, ideale per una colazione salata o una cena con stile.

Per iniziare possiamo aprire le uova e porle nella pentola sul fuoco spento. Ora possiamo versare un cucchiaio di panna acida nelle uova, accendere il fuoco e iniziare a mescolare con una spatola.

Dobbiamo continuare a girare in modo che i tuorli si rompano e le uova si coagulino. Per ottenere uova senza grumi dobbiamo continuare a girare con vigore e rimuovere la pentola dal fuoco ogni trenta secondi. Passati i trenta secondi, possiamo rimetterle sul fuoco. Questo sbalzo di calore permetterà alle uova di sviluppare una consistenza cremosissima. Dopo tre minuti, possiamo aggiungere un altro cucchiaio di panna acida, il sale e il pepe. Lasciamo per gli ultimi trenta secondi la pentola sul fuoco e poi spegniamo. Le nostre uova strapazzate a regola d’arte sono pronte. Possiamo servirle su una fetta di pane tostato assieme a dei funghi o a delle verdure.

