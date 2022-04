Fine settimana in una città magica per Toro, coraggio e sfrontatezza in amore per Vergine mentre questo segno d’acqua sarà protagonista del gossip

Con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa che ci porterà alla Pasqua. Il momento clou per la cristianità, sentito in gran parte dell’Italia. Dopo due anni, causa Covid, la suggestiva cornice del Colosseo di Roma riaccoglierà migliaia di fedeli per la via Crucis del Venerdì Santo. Uno dei principali momenti religiosi del nostro tempo.

Per molti, però, Pasqua sarà sinonimo di vacanze e gite fuori porta, soprattutto il giorno dopo, la tanto cara Pasquetta. Le città d’arte saranno presumibilmente prese d’assalto da turisti provenienti da ogni parte d’Italia e non solo. Albergatori e ristoranti sperano che, finita l’emergenza, ritornino clienti e soldi, già a partire da questo fine settimana.

Tra chi dovrebbe viaggiare, favorito dalle stelle, ecco il Toro. I nati dal 21 aprile al 20 maggio, infatti, saranno molto propensi a passare il weekend fuori porta. Chi non avrà la possibilità di spendere dei giorni sotto la Pasqua, dovrebbe farlo in questo fine settimana, per godere della benedizione degli astri. Sarà un momento favorevole per un incontro potenzialmente interessante. Allora perché non pensare a una partenza all’ultimo momento verso una città d’arte, magari in treno o, perché no, sfruttando un passaggio tramite BlaBlaCar. Un modo divertente per trovare compagnia e chissà che non ci sia un seguito. Per la meta, c’è solo l’imbarazzo della scelta, da Firenze a Roma, per le più grandi città, Mantova o Trento per quelle più da scoprire.

Chi invece, probabilmente, non viaggerà è la Vergine. Infatti, sarà un weekend molto complicato a livello lavorativo e domenica si avrà solo voglia di relax. Tuttavia, per i più dinamici, ci potrebbe essere una piacevole svolta in serata. In particolare, i single saranno chiamati ad avere coraggio e un pizzico di sfrontatezza per riuscire a conoscere una persona che seguono da tempo. È giunto il momento di farsi avanti. Ogni lasciata è persa, quindi forza, senza timore, gli astri saranno dalla parte della Vergine in questo fine settimana.

Chi invece trascorrerà un weekend strano sarà Pesci. Eh sì, perché sarà protagonista di molti discorsi e pettegolezzi. Nulla di scabroso, ma qualche accadimento del recente passato potrebbe ergerlo a padrone del gossip per sabato e domenica. Tra colleghi di lavoro e amici, in molti parleranno dei nati sotto questo segno d’acqua. Sarà una parentesi, bisognerà avere pazienza, perché passerà presto. Se toccherà un rapporto in particolare, bisognerà far sì che non lo influenzi più di tanto, per renderlo subito solido. Ci vorrà molta determinazione e un pizzico di attenzione alle parole, per non creare qualche guaio.

Fine settimana in una città magica per Toro, con la Vergine a caccia del coraggio giusto e i Pesci al centro del gossip. In attesa dell’arrivo della Pasqua, è questo il quadro principale per i tre segni più diffusi nel nostro Paese.

