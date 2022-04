La cucina è il regno degli accostamenti, dei sapori diversi e degli abbinamenti tra cibi, apparentemente incompatibili per gusto. Saper cucinare significa avere le capacità giuste per mettersi ai fornelli, ma anche avere il coraggio di sperimentare.

Un altro fattore indispensabile è, poi, conoscere quali sono gli ortaggi, le verdure e la frutta di stagione in un determinato periodo. Utilizzando esclusivamente prodotti freschi diventa molto più facile preparare piatti gourmet degni dei migliori chef. Questo semplicemente perché basterà poco per valorizzare il loro sapore già intenso.

Gli asparagi rappresentano sicuramente un prodotto del momento, assolutamente squisito in abbinamento con le uova. Eppure, la frittata di asparagi non è l’unica via percorribile in cucina. Ecco, dunque, come usare questi 2 ingredienti per preparare un piatto velocissimo che può rappresentare un antipasto o, addirittura, un piatto unico.

Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta (per 4 persone)

4 uova medie;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

sale a piacere;

pepe a piacere;

8 asparagi verdi;

8 asparagi bianchi;

aceto balsamico a piacere.

Cuciniamo così uova e asparagi, un piatto unico pronto in appena 5 minuti e senza forno

Gli asparagi sono ortaggi ricchi di carotenoidi, di stagione a partire dal mese di marzo e fino a quello di giugno. Tra le loro proprietà vi sarebbero stimolare la diuresi e regolare il buon funzionamento dell’intestino, oltre a costituire una buona fonte di antiossidanti. Per questa ricetta serviranno sia quelli verdi che gli asparagi bianchi.

Bisognerà riscaldare l’olio d’oliva in una padella antiaderente, adagiando al centro un anello di acciaio (tipo coppapasta) di circa una decina di centimetri. Poi, aprire l’uovo all’interno e farlo cuocere per 4 minuti, dopo averlo condito con sale e pepe a piacere.

Un pasto perfetto per pranzo o cena veloci

Dopo aver lavato accuratamente gli asparagi verdi e quelli bianchi ed eliminata la parte più legnosa del gambo, bisognerà tagliarli. Posizionarli per il verso lungo e tagliarli a uno spessore di 2 millimetri circa. Poi, praticare un taglio a julienne e condirli, in una ciotola, con sale, pepe, aceto balsamico e olio d’oliva.

Adagiare l’uovo al centro del piatto e terminare con gli asparagi tagliati sottilissimi sopra. Cuciniamo così uova e asparagi in un piatto velocissimo a base di uova, ovvero l’ingrediente bandiera della Pasqua. Ma ecco, anche, come conservarli più a lungo se avanzano.

