Sappiamo bene che le truffe sono all’ordine del giorno e che non dovremmo mai abbassare la guardia. Infatti, purtroppo, con l’avvento di internet e della messaggistica istantanea, ora gli inganni sono molto più veloci. E, soprattutto, si sono moltiplicati. Per questo motivo, dobbiamo sempre stare all’erta e cercare di conoscere le truffe che circolano così da poterle evitare. E, per questo motivo, l’informazione riguardo questo genere di cose deve essere costante.

Truffe tramite messaggi e chiamate, ecco alcuni esempi di inganni in cui viene usato il nostro smartphone e a cui dovremmo prestare attenzione

Di truffe e inganni la rete è piena. I messaggi che possono essere inviati, le chiamate che alcuni malfattori fanno o le email che inviano sono davvero molteplici. Per questo dobbiamo attrezzarci e difenderci da questi tranelli. Conoscerli sarà sicuramente il primo passo. Per esempio, avevamo già indicato una chiamata a cui non rispondere per nessun motivo proprio in questo nostro precedente articolo. Così, se dovesse arrivare anche a noi, sapremo esattamente cosa fare e come muoverci per evitare problemi. O ancora, in un altro articolo, avevamo avvisato di un messaggio davvero ben congegnato che altro non è che una truffa bella e buona. E, anche in questo caso, potremo sventarla non appena la riconosceremo.

La truffa di Pasqua e Pasquetta è tornata più forte che mai e per sventarla dobbiamo controllare se abbiamo ricevuto questo insidioso messaggio

La truffa di cui parliamo oggi è sotto forma di messaggio ed è proprio in relazione a Pasqua e Pasquetta. Durante le festività, infatti, può capitare che gli inganni diventino sempre di più. I malfattori sfruttano il periodo di celebrazione perché sanno che le persone sono di buon umore e quindi puntano sulla loro distrazione. Ed ecco che potrebbe arrivarci un messaggio con conseguenze davvero spiacevoli. In questo caso, la truffa si consuma su WhatsApp e riguarda una semplice GIF con degli auguri di Pasqua molto calorosi e sentiti da un numero che però non conosciamo.

Sicuramente penseremo che sarà un lontano parente o un vecchio amico di cui abbiamo perso il numero. Sotto la GIF e il messaggio, troveremo un link che viene indicato come preghiera o come sito dove ci sono delle offerte proprio per la settimana delle feste. Ed ecco che, aprendolo, un virus entrerà nel nostro smartphone. Dunque, ora che sappiamo che la truffa di Pasqua e Pasquetta è tornata ed è ancora più ingegnosa, dobbiamo tenere gli occhi aperti e non aprire link se non ne conosciamo la fonte o l’indirizzo.

