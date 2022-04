Secondo l’oroscopo, aprile sarà, in linea generale, un mese piuttosto “leggero” per quasi tutti i segni dello zodiaco. A parte qualche eccezione, infatti, nelle prossime settimane dovrebbe regnare la serenità e la stabilità per molte persone. Già nei primi giorni del mese, abbiamo visto la Luna nuova portare una ventata di energia positiva per molti segni zodiacali. Tuttavia, anche il resto di aprile continuerà su questa scia, favorendo in particolare un fortunatissimo segno zodiacale che vedremo tra poco.

Questo periodo idilliaco sarà garantito, almeno fino al 16 aprile, da una particolare congiunzione astrale tra Nettuno e Giove. Trovandosi entrambi nel segno dei Pesci, questi due pianeti influenzeranno molti segni zodiacali sostenendoli in vari aspetti della loro vita. Dal 16 aprile in poi, invece, sarà la “Luna piena della Rosa” a regalarci un mese davvero indimenticabile, soprattutto durante le vacanze di Pasqua.

I segni più fortunati di aprile

Quindi, grazie a tutti questi avvenimenti astronomici, il mese di aprile non dovrebbe portare troppo scompiglio nelle nostre vite. Anzi, è in arrivo una valanga di fortuna per alcuni segni zodiacali che ritroveranno forza e vigore. Uno su tutti, l’Ariete, che vivrà un mese d’aprile d’oro, ricco di novità e buoni propositi, sia dal punto di vista finanziario, che sentimentale.

Nei prossimi giorni la fortuna busserà anche alla porta dei Pesci. Con Giove e Nettuno allineati nel suo segno, infatti, potrebbe arrivare anche una grossa vincita in denaro. Venere, invece, farà il suo dovere in amore, portando allegria e spensieratezza nel rapporto di coppia. Questo periodo sarà molto favorevole anche per i single, perché avranno la possibilità di fare nuove conoscenze.

In arrivo una valanga di fortuna per Ariete e Pesci, ma il vero protagonista di aprile sarà quest’insospettabile segno zodiacale

Oltre ad Ariete e Pesci, un altro segno zodiacale che sarà investito da una grande fortuna sarà la Bilancia. Nonostante i primi mesi dell’anno siano stati un po’ incerti, la situazione migliorerà già in questi giorni. Una volta riorganizzate le idee, infatti, ci sarà Marte a dare una grossa mano sul lavoro, garantendo ottimi guadagni e buoni rapporti con i colleghi. Nelle relazioni, invece, sarà Mercurio a riportare in auge quella serenità, che ormai manca già da qualche mese. Per i conviventi e per le giovani coppie sposate, aprile sarà quindi un mese tranquillo da trascorrere in santa pace. Infine, possiamo approfittare delle vacanze di Pasqua per rinsaldare il rapporto con gli amici, che troppo spesso abbiamo trascurato nei mesi scorsi.

Approfondimento

Aprile sarà un mese d’oro per questi 3 fortunatissimi segni zodiacali che verranno baciati dalla sorte