Far entrare la creatività nella nostra casa e applicarla agli oggetti che la compongono è certamente un’idea più che ottima. Riciclare, trasformare gli elementi che si trovano nel nostro appartamento e cercare ovunque l’ispirazione, può essere davvero un’operazione che ci farà stare meglio. È certamente vero, però, che spesso le idee scarseggiano e non sempre si riesce ad essere ispirati. In questo caso, però, non c’è nessun problema. Infatti, ci sono tantissimi consigli che potremo seguire e che ci aiuteranno a capire come muoverci.

Riciclo creativo degli oggetti in casa, ecco alcune idee davvero utili e originali che potranno farci avvicinare con entusiasmo a questa pratica

Di oggetti da trasformare, la nostra casa ne è piena. Infatti, anche gli elementi che ormai sembrano rotti, vecchi e solo da buttare, potrebbero stupirci in modo inaspettato. Basterà donargli una vita del tutto nuova, cercando la giusta ispirazione. Per esempio, un’idea potremmo trovarla in questo nostro precedente articolo. Abbiamo spiegato con esattezza, infatti, come riciclare e trasformare completamente delle vecchie pentole, che ormai sembrano non servire più a nulla. Ma non è tutto. Infatti, in un altro articolo, poi, avevamo anche fornito i passaggi fondamentali per dare una vita completamente nuova e inedita a dei posaceneri rotti, che troviamo in giro per il nostro appartamento.

Che tremendo sperpero gettare via la moka rotta che non fa più il caffè perché conoscendo questo riutilizzo formidabile non lo avremmo mai fatto

Oggi continuiamo la nostra lista, vedendo come trasformare una moka che ormai non fa più il caffè e che dobbiamo sostituire per forza di cose. In questo caso, invece di gettarla nella spazzatura, potremmo creare una meravigliosa abat-jour che non avrà da invidiare nulla agli oggetti particolari e originali di design. Dunque, smontiamo completamente la nostra macchinetta e igienizziamola con cura. Adesso, prendiamo la caldaia, che diventerà la base dell’abat-jour. Inseriamo quindi un’abat-jour che abbiamo già in casa e, sull’estremità alta, incastriamo invece la parte superiore della moka. Avremo un oggetto davvero unico sulla nostra libreria che non solo ci aiuterà a fare luce quando studiamo o lavoriamo, ma che lascerà anche gli ospiti a bocca aperta senza alcuna ombra di dubbio.

Perciò, possiamo dirlo con certezza. Che tremendo sperpero gettare via la moka rotta. Ora che abbiamo queste idee, potremmo sicuramente metterle in pratica con entusiasmo, sfruttando la bellissima arte del riciclo creativo.

