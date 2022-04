Aprile porta non solo belle giornate e buon umore, ma anche promesse di ricchezza per due segni fortunati. Ecco cosa annuncia l’oroscopo.

Occhio al pesce d’aprile per questo segno zodiacale

Per alcuni, il mese di marzo si conclude col botto e gli effetti della buona sorte continuano a farsi sentire nei primi giorni di aprile. Ma non tutti i segni zodiacali vivranno positivamente l’inizio del mese. A dover fare particolarmente attenzione sono i nati sotto il segno del Toro. Infatti i Toro stanno vivendo un 2022 interessante, grazie a un evento astronomico rarissimo che favorisce i cambiamenti importanti. Tuttavia, la Luna nuova del 1 aprile potrebbe creare qualche problema. Infatti, per i Toro la Luna nuova si verificherà nella dodicesima casa astrologica, quella legata alla perdita e alle preoccupazioni.

Ma ciò non significa per forza che ci si debba fare inghiottire dall’ansia. Al contrario, la Luna nuova potrebbe essere una spinta per iniziare a prendersi cura della propria salute mentale. Per esempio, ci si può ricordare di rallentare il ritmo ogni tanto e concedersi dei momenti per sé stessi. Altri due segni zodiacali, invece, avranno un inizio del mese certamente più fortunato.

Aprile inizia con soldi e abbondanza per il Capricorno e un altro segno, mentre il Toro deve fare molta attenzione

Il giorno più ricco di aprile per i nati sotto il segno dei Gemelli arriva in fretta: si tratta di venerdì 8. La giornata sarà molto propizia grazie all’influenza della Luna, il cui primo quarto splenderà nella seconda casa. Questa casa astrologica rappresenta le proprietà, i guadagni e le risorse personali. Per i Gemelli il mese inizierà dunque all’insegna dell’abbondanza. In particolare, inizieranno a dar frutto i semi piantati mesi fa. Magari un investimento si rivelerà soddisfacente, oppure un progetto importante sul lavoro porterà i risultati sperati.

Ma Aprile inizia con soldi e abbondanza non soltanto per i Gemelli. Anche il Capricorno sarà ricompensato, ma dovrà pazientare un po’: il giorno più fortunato sarà il 16 aprile, grazie alla Luna nuova e al Sole in Ariete. Questo evento, infatti, porterà buone notizie soprattutto nell’ambito della carriera e della comunicazione interpersonale. Un tanto desiderato aumento di stipendio potrebbe magari essere all’orizzonte! Insomma, per Gemelli e Capricorno il mese di aprile promette sicuramente bene. L’importante è non farsi sfuggire le preziose occasioni offerte dalle stelle.

