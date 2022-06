Inizia la fuga dalla città. Non è ancora tempo di lunghe ferie, ma il fine settimana molti decidono di passarlo al fresco. Chi vive vicino al mare è sicuramente facilitato nel farlo, chi invece in città lontane dall’acqua è costretto a prendere la macchina o il treno per fuggire dal caldo cittadino.

Roma, pur non essendo sul mare, ha comunque molte località che si trovano sulla spiaggia che si possono raggiungere facilmente. Diverso è invece il discorso di Milano, che si trova in Lombardia, regione che non affaccia sul mare. Ricca di laghi da una parte, ma priva di mare dall’altra.

Se, dunque, vogliamo raggiungere l’acqua e la sabbia dobbiamo per forza spostarci in un’altra regione e tra quelle più vicine possiamo trovare la Liguria, il Veneto, l’Emilia Romagna e il Friuli-Venezia Giulia.

La meta in cui passare un bellissimo fine settimana si trova proprio in una di queste regioni. Amatissima, soprattutto dai milanesi, è la Liguria. Se invece vogliamo pensare a una meta dove trascorrere le nostre ferie estive in Calabria c’è Diamante, una cittadina splendida ricca di cultura e ovviamente con un mare da favola.

Fine settimana di mare vicino Milano in questa spiaggia spettacolare e dall’acqua cristallina

Tornando invece alla nostra fuga dalla città per rifugiarci in una località di mare abbiamo pensato a Spotorno. Questo paese si trova in provincia di Savona e, oltre al bellissimo mare, c’è anche un suggestivo centro storico che possiamo visitare.

Questo è tipico paese della Riviera di Ponente e tutt’ora conserva la classica impostazione marinara. Sarà veramente piacevole passeggiare tra i vicoli di Spotorno per poi rilassarsi sulla spiaggia. Questo comune ligure sta tra Punta del Maiolo e Punta del Vescovado e per tutta la costa si alternano paesaggi mozzafiato.

Inoltre, è molto interessante come qui non sia solo presente al mare, ma alle spalle del paese ci sono delle colline che offrono tantissime attività. Si possono fare dei picnic nel verde, degustazioni di vini e di cibo.

Tornando al mare, nel 2007 la città è stata insignita della famosa bandiera blu per la qualità delle spiagge e la purezza dell’acqua. Il mare di Spotorno, infatti, è molto famoso per la sua trasparenza. Quindi, è senza dubbio una delle mete da visitare sia per l’entroterra sia per la bellezza del mare. E allora passiamo un fine settimana di mare vicino Milano in questa spiaggia spettacolare con acqua trasparente e colline verdi alle spalle.

