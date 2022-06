Tempo di mare, di spiagge pazzesche e anche un pochino di cultura. Infatti, estate non significa solo sdraiarsi su un lettino e non alzarsi più. Può significare anche scegliere una città con il mare, ma che ha delle cose da visitare e vedere. Ovviamente, dipende dove andiamo, perché ci sono zone che sono più ricche di luoghi da visitare, mentre altre lo saranno di meno. Però, forse queste ultime diventano le località perfette. Non si è nel mezzo del caos della città e si potrà vivere una vacanza di relax tra mare e cultura.

Ci troviamo nel sud dell’Italia, luogo ricco di sensazionali borghi, città e cittadelle estive. Possiamo pensare alla costiera campana, poi alla Puglia, alla Basilicata e alla Calabria. Tutte località che sono amatissime sia dagli italiani sia dagli stranieri.

Infatti, ci sono moltissimi turisti stranieri che in macchina scendono per tutto lo stivale e passano le loro vacanze al Sud Italia. E questo potrebbe essere molto interessante dato che si ha modo di conoscere persone che vengono da altri paesi e creare così delle connessioni.

Tedeschi e inglesi amano questa città del sud Italia con murales unici, spiagge e mare fantastico

Parliamo della regione Calabria. Tutti conosciamo Tropea, luogo veramente incantevole e unico al Mondo. Avevamo scoperto anche Mandatoriccio, un borgo ricco di cibo, storie e mare. Questo borgo pochi lo conoscono, ma è una vera eccellenza italiana.

Ma oltre alla famosa Tropea e a Mandatoriccio, c’è un’altra cittadina da vedere se ci troviamo in Calabria e parliamo di Diamante. Questa città si trova sulla costa tirrenica nord occidentale della Calabria. L’anno scorso, a Diamante, è stata assegnata la Bandiera blu. Il mare che possiamo incontrare a Diamante è di un bellissimo azzurro ed è un’acqua cristallina e trasparente. Quando c’è il vento, il mare potrebbe alzarsi un pochino e creare delle onde con cui è possibile giocare.

A rendere il tutto ancora più speciale è il centro di questa città. Infatti, sono presenti tantissimi murales ed è fantastico camminare per i vicoli della città e perdersi nelle storie narrate sui muri. Tra mille narrazioni e tecniche diverse, il centro di Diamante accompagna i turisti verso nuovi viaggi e nuove avventure. E quindi, con un mare bellissimo, una spiaggia fine e morbida e incantevoli storie sui muri, tedeschi e inglesi amano questa città del sud Italia con tutto il loro cuore. Senza dimenticare che la sera questo luogo incantato si anima moltissimo, quindi è adatta anche ai giovani.

