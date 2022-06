Cheesecake, torte fredde e piccoli tartufi sono preparazioni che non hanno alcun bisogno di cotture in forno. Si tratta di ricette che si prestano all’estate e al bisogno comune di dedicarsi a preparazione veloci e fresche.

Non è un caso che il tiramisù o i dolci al cucchiaio siano fra i dessert di fine pasto preferiti. Questo accade specialmente quando abbiamo ospiti a pranzo o a cena in estate. Si preparano con pochi ingredienti a casa, per un risultato professionale.

D’altronde, la pasticceria è sempre una grande sorpresa. Possono bastare solo 3 ingredienti per preparare una torta senza neanche bisogno di farina o di cottura.

Questi piccoli dolcetti promettono altrettanto. Oltre a essere veramente eleganti, sono adatti a grandi e piccini perché si preparano con cioccolato.

Cosa ci occorre per la preparazione

300 grammi di cioccolato fondente;

150 grammi di cioccolato bianco;

200 millilitri di caramello salato;

70 grammi di zucchero di canna;

50 grammi di burro;

noci tritate q.b.;

un pizzico di sale circa.

Tra i dolci veloci e senza cottura da fare a casa questo dessert con 7 ingredienti è il più irresistibile

Si tratta di piccole palline o “bon bon” al caramello salato. Non sono altro che palline di cioccolato bianco, caramello salato e zucchero che spesso è possibile vedere anche tra i banconi dei supermercati.

Eppure, prepararli è davvero semplicissimo. Non bisognerà cuocere nulla, ma solo sciogliere al microonde alcuni fra gli ingredienti e unire tutto insieme per dar forma a delle golosità uniche.

Per iniziare, mettere il burro, lo zucchero di canna e il caramello salato in un contenitore che possa andare bene per il microonde.

Scaldare i 3 ingredienti per 3 minuti esatti, mescolandoli ogni tanto per non far bruciare nulla. Dopo 3 minuti, mescolare nuovamente il tutto e azionare il microonde per altrettanti minuti. A questo punto, unire anche il cioccolato bianco e il sale. Riporre la ciotola in frigo per qualche ora.

Come dare forma ai bon bon al caramello salato

Questi che sono tra i dolci veloci e senza cottura più sfiziosi della pasticceria, sono anche tra i più semplici da cucinare. Basterà ottenere un composto morbido e omogeneo dopo il riposo in frigo. Quindi, attendere 5 minuti e dare forma a delle palline.

Posizionarle su una teglia con carta forno, sciogliere il cioccolato fondente in microonde e immergere le palline all’interno. Basterà aiutarsi con 2 cucchiaini e ricoprirli con qualche noce tritata. Riporli in frigo per 10 minuti e consumare dopo 5 minuti.

Approfondimento

L’irresistibile torta di mele e ciliegie che si prepara senza burro, una vera nuvola