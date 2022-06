Il sole fa bene e non appena ne abbiamo modo ci facciamo “baciare” da esso. Il nostro corpo sintetizza la vitamina D a partire dall’assorbimento dei raggi solari. Ma se da una parte fa bene, dall’altra nasconde dei fattori che invece sono nocivi.

Ad esempio, il troppo sole può portare ai tumori della pelle e può creare anche delle macchie solari sul corpo. Le macchie solari si possono rimuovere in diversi modi, possiamo sia usare delle creme specifiche sia la tecnologia e quindi il laser.

Ma prima di rimuoverle è fondamentale prevenire la loro comparsa. Possiamo evitare che appaiano usando la crema solare. Non dobbiamo mai dimenticarla, anche se stiamo passeggiando in giro per la città. La nostra pelle non prende il sole solo quando siamo al mare, ma tutti i giorni è esposta ai raggi solari.

Possiamo sia stendere la protezione su viso, collo e braccia, sia usare dei prodotti coprenti come il fondotinta che contengono un filtro solare. Se stiamo fuori casa per tanto tempo, conviene sempre riapplicarla.

Quando siamo al mare e stendiamo sulla pelle la crema solare dobbiamo sceglierla anche in base a un fattore di eco sostenibilità. Questo perché molti prodotti contengono ingredienti che non sono esattamente amici del mare.

Ecco come eliminare le macchie solari sul viso con le creme e come possiamo evitare la loro comparsa

Se da una parte abbiamo dei modi per prevenirla, dall’altra abbiamo invece delle creme che possono aiutarci a far scomparire le macchie.

Solitamente, le macchie che si creano sul volto, che poi sono quelle più fastidiose a livello estetico, sono scure. Quindi, ciò che in realtà va a fare la crema è schiarirle. Ovviamente, non è una cosa che accade dopo un singolo giorno, ma una processo lungo. Ricordiamoci sempre che questa macchie possono essere rimosse grazie alle creme, non si deve per forza andare a fare il laser.

Questa creme o sieri solitamente contengono la vitamina C, ma oltre a questa possono contenere tanti altri ingredienti. Per riuscire veramente nel nostro intento non scegliamo, però, la prima crema che troviamo in farmacia oppure al supermercato, per quanto possano essere valide.

Quello che dobbiamo fare è andare da un dermatologo che, in base alla nostra pelle e alle nostre macchie saprà consigliarci la crema adatta a quelle che sono le nostre richieste. Ecco come eliminare le macchie solari sul viso con le creme consigliate dagli esperti.

Lettura consigliata

Ecco le 3 zone del corpo dove raramente mettiamo la crema solare, ma puntualmente ci scottiamo.