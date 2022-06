Non pensiamo solo la Croazia perché a pochissimi passi da Trieste sorge una spiaggia da sogno da visitare assolutamente

Tempo di prenotazioni per le vacanze estive. Molti hanno già deciso e prenotato la propria meta turistica estiva, altri invece sono ancora indecisi su dove andare. Se le prenotazioni sono state fatte verso i mesi di aprile o maggio, magari siamo riusciti ad accedere a qualche sconto. Se invece le stiamo prenotando ora, i prezzi potrebbero essere più alti. Per questo motivo conviene affrettarsi per non trovarsi a pagare delle cifre da capogiro.

Moltissime persone hanno scelto come mete delle località non troppo lontane dall’Italia. E quindi si può andare sulla costa spagnola o francese, oppure su quella della Croazia o dell’Albania. Questo per quanto riguarda le mete europee, se invece preferiamo restare nel Belpaese allora ci si sposta verso il sud Italia, oppure nelle Isole. In Calabria, ad esempio, c’è un bellissimo borgo, Mandatoriccio, pieno di cultura e mare che bisogna visitare.

La cosa migliore da fare quando si sceglie la meta turistica, o anche semplicemente dove passare un bel weekend, è prendere una cartina. Non deve essere per forza cartacea possiamo anche usarne una online.

Come accennato in precedenza, la Croazia è una meta ambita. Molti però si dimenticano che tra Italia e Croazia esiste un pezzo di terra che appartiene alla Slovenia. Questo Paese ha infatti solo 46 chilometri di costa che però meritano assolutamente di essere visti perché ci sono delle spiagge molto belle.

Non pensiamo solo la Croazia perché a pochissimi passi da Trieste sorge una spiaggia da sogno da visitare

La Slovenia è sicuramente molto famosa per il suo immenso verde e per le tantissime attività che si possono fare all’aperto. Affascinati da boschi e montagne, spesso ci si dimentica del mare.

Le spiagge non sono tantissime, dato che sono solo 46 chilometri, ma tra quelle che ci sono, Moon Bay è una baia che si trova nel Strunjan Nature Park. Questa, chiamata anche Baia di santa Croce, non è raggiungibile in macchina. Si trova sotto una costa rocciosa, ma si può accedere tramite un sentiero che scende verso il mare.

Una volta percorso questo sentiero si arriverà ad una piccola spiaggia da sogno con un mare cristallino. Qui si potranno vivere esperienze uniche. E se amiamo la natura, la Slovenia potrà sicuramente essere soddisfare le nostre aspettative. Allora, non pensiamo solo la Croazia per le vacanze perché a pochissimi passi da Trieste possiamo trovare delle spiagge meravigliose.

