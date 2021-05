Quasi tutti sanno che il sale è uno dei rimedi più efficaci per piccole escoriazioni e tagli superficiali. Il sale, però, ha una piccola controindicazione. Come da proverbio: brucia tantissimo. Ecco perché possiamo facilmente trovare un’alternativa senza muoverci dalla cucina. È stato infatti finalmente svelato l’incredibile motivo per cui tutti stanno mettendo questo alimento su tagli e scottature. E l’alimento è lo zucchero.

Le proprietà dello zucchero

Fior fiore di studi scientifici hanno dimostrato le proprietà dello zucchero per curare i tessuti danneggiati e necrotici. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello del team guidato da Moses Murandu, docente dell’Università di Wolverhampton.

Lo zucchero uccide i batteri togliendo loro i liquidi in cui proliferano e sterilizza le ferite superficiali. Basti pensare che in alcuni Paesi del mondo lo utilizzano per realizzare disinfettanti a basso costo. E ora che abbiamo scoperto questo piccolo segreto impariamo a curare i nostri graffi e le nostre scottature.

Finalmente svelato l’incredibile motivo per cui tutti stanno mettendo questo alimento su tagli e scottature: come fare

Quella di utilizzare lo zucchero per curare le ferite è una pratica conosciuta fin dall’antichità e in moltissime culture. E possiamo facilmente utilizzarla anche noi.

Prendiamo una buona quantità di garza e del comune zucchero da cucina. Asciughiamo la ferita o la bruciature se c’è del sangue fresco con la garza e applichiamo sopra lo zucchero. Più sarà concentrato e prima guariremo. A questo punto bendiamo la parte interessata con altra garza.

Attenzione però. Dovremo cambiare il bendaggio molto spesso per evitare di ottenere l’effetto contrario. Ovvero che la ferita diventi troppo secca.

Per escoriazioni di maggiore entità o più profonde è sempre meglio rivolgersi a un medico. Lo zucchero agisce bene sulle superfici ma potrebbe essere dannoso se scende in profondità.

