Nei banchi dei supermercati troviamo molto spesso un taglio di carne che in pochi considerano: il lombo di maiale. Sembra particolarmente grassa e forse è per questo che viene snobbata. Ma è un errore. In realtà nessuno la compra mai ma è questa la carne più magra del mondo e una delle più facili da cucinare. Vediamo perché e qualche consiglio per creare dei piatti da far invidia agli chef stellati.

Perché scegliere il lombo di maiale

Il lombo di maiale ha una percentuale grassa compresa tra il 4 e il 7% e un valore calorico di 100-120 kcal/hg. Per farsi un’idea. Il pollo senza pelle si aggira sulle 100 kcal/hg. Il tacchino sulle 107/hg. E il confronto di gusto tra questi tipi di carne è tutto a favore del lombo. Questa parte del maiale ha anche un altro vantaggio. La parte grassa è ben visibile e si può rimuovere facilmente con un coltello. E ora che abbiamo scoperto le proprietà del lombo è il momento di imparare a cucinarlo e di inserirlo anche nella nostra dieta.

Nessuno la compra mai ma è questa la carne più magra del mondo e una delle più facili da cucinare: proviamo queste ricette

Con il lombo di maiale possiamo dare sfogo alla fantasia e realizzare in pochi minuti moltissimi piatti.

Una delle più semplici è il lombo alla contadina. Cuociamo la carne e facciamola rosolare bene a fuoco lento facendo attenzione a girarla spesso. Nel tegame aggiungiamo olio, cipolla, carote, sedano e un cucchiaio di passata di pomodoro.

Insieme al fondo di cottura creeranno un sugo irresistibile con cui condire il piatto.

Se siamo più fantasiosi possiamo provare il lombo con mele e patate. Prendiamo un kg di carne, mezzo kg di patate e 600-700g di mele. A questo punto facciamo cuocere il lombo insieme alle patate schiacciate a fuoco dolce.

Nel frattempo prendiamo le mele e dopo averle sbucciate mettiamole a rosolare con del burro. Una volta pronte saranno la base su cui appoggeremo la carne ben inumidita con la salsa di cottura.

