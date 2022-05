Finalmente svelato come pulire le guarnizioni e le parti in gomma dell’auto in pochi minuti e senza usare pericolosi prodotti chimici

La primavera è la stagione delle pulizie per antonomasia. In questi giorni molti si dedicano alla pulizia dei mobili del giardino seguendo particolari accorgimenti. Oppure a quella delle stanze di casa. C’è anche chi ha scelto maggio per tornare a far splendere l’auto. E fra tutte le zone da pulire della macchina ce n’è una particolarmente insidiosa: le parti in gomma. Ma niente paura. È stato finalmente svelato come pulire le guarnizioni impiegando pochissimo tempo e senza usare prodotti aggressivi che le rovinano. È il momento di far tornare l’auto come appena uscita dal concessionario.

Perché non usare prodotti chimici per pulire le guarnizioni dell’auto

Le guarnizioni dell’auto sono una delle parti più esposte all’usura e agli agenti atmosferici. Per questo motivo dovremmo pulirle regolarmente. Il rischio è che si opacizzino e che si rovinino creando anche problemi alla funzionalità del mezzo.

Per la pulizia, però, dovremmo sempre evitare i prodotti chimici soprattitti quando decidiamo di pulire il cruscotto. Un detergente troppo aggressivo non farà che “mangiare” la gomma e accorciargli drasticamente la vita.

Molto meglio usare alcuni prodotti più delicati o dal pH neutro che probabilmente abbiamo già in casa.

Bastano uno spazzolino e del sapone di Marsiglia

Gli unici strumenti di cui avremo bisogno per togliere lo sporco sono dell’acqua tiepida, un panno, uno spazzolino e del comunissimo sapone di Marsiglia. Mettiamo il sapone nell’acqua, mescoliamo e bagniamo leggermente il panno. A questo punto strofiniamo delicatamente la gomma fino a rimuovere la sporcizia.

Lo spazzolino, invece, lo useremo per le macchie più ostinate e per le zone più difficili da raggiungere. Una volta terminata la pulizia sarà fondamentale asciugare bene il tutto con un altro panno asciutto. L’umidità è nemica della gomma quanto lo sporco e rischia di renderla porosa e meno resistente.

Abbiamo pulito le guarnizioni agli sportelli, quelle del bagagliaio e tutte le parti in gomma dell’auto? L’operazione successiva sarà quella di proteggere e lucidare le parti che abbiamo appena lavato.

Per farlo ci aiuteremo con del sego animale. Lo troveremo facilmente in commercio ed è un grasso che offre moltissimi vantaggi. In primis non lascia la superficie unta dopo l’asciugatura. In secondo luogo assicura protezione e nutrimento alla gomma. Due aspetti fondamentali per allungarne la durata nel tempo.

