Per molti di noi settembre è il periodo delle grandi pulizie e dei lavori in casa. Pochi giorni fa abbiamo imparato come fare il cambio di armadio senza stress e come preparare un detergente naturale per pulire stoviglie e mobili. Oggi passeremo alla macchina e ci concentreremo su una delle parti più sporche in assoluto: il volante. Ma pulire e igienizzare il volante dell’auto diventerà un gioco da ragazzi con questi trucchetti. Sono facilissimi da mettere in pratica e soprattutto sono molto economici. Impariamoli e avremo un volante a prova di concessionaria.

La prima cosa che dobbiamo capire è il tipo di volante che abbiamo. Le tipologie di volante più diffuse sono due: quelli in plastica e quelli in pelle. E richiedono trattamenti diversi.

Per i volanti in plastica dobbiamo munirci di un detergente e di un panno in microfibra. Spruzziamo qualche goccia di detergente su tutta la superficie, facciamo agire per un paio di minuti e puliamo con il panno inumidito. Due gli accorgimenti fondamentali. In primo luogo dobbiamo evitare tutti i prodotti a base di silicone. Facendo così garantiremo un effetto antistatico sulla plastica. In secondo dobbiamo evitare di passare il panno dopo aver pulito le altre parti dell’auto. Non faremo altro che trasferire lo sporco sul volante.

I volanti in pelle sono molto più delicati e richiedono un’attenzione particolare. In questo caso possiamo anche fare a meno dei prodotti e usare soltanto lo straccio in microfibra inumidito. Evitiamo sempre miscele abrasive o troppo aggressive. Rischiamo di dargli il colpo di grazia.

I prodotti naturali per pulire il volante ed eliminare i microbi

Se vogliamo igienizzare il volante con prodotti totalmente naturali o non ci fidiamo di quelli in commercio possiamo preparare il detergente da soli. Ci basterà avere a portata di mano dell’aceto bianco, un prodotto che le nostre nonne usano da sempre per pulire e disinfettare la casa.

Prendiamo una bottiglia e riempiamola in parti uguali con aceto e olio di semi di lino. Mischiamo bene il composto e versiamone qualche goccia su un panno. Passiamo delicatamente sul volante e poi asciughiamo con un altro panno asciutto. Potremmo riuscire a eliminare in un colpo solo macchie e microbi.

In alternativa possiamo utilizzare uno spray a base di aceto e sapone liquido neutro. Mischiamo i due prodotti con dell’acqua e spruzziamo sul volante. Non ci resta che far agire per qualche minuto e poi passare di nuovo lo straccio umido.

