C’è una zona che molto spesso sottovalutiamo quando dobbiamo pulire l’auto: il cruscotto. Si tratta di un grave errore. Il cruscotto è infatti la zona in cui c’è il maggior accumulo di sporcizia e batteri. Almeno fino a oggi. Noi di ProiezionidiBorsa stiamo per svelare il trucchetto semplice ed economico per non avere mai più il cruscotto dell’auto sporco.

Prepariamo il nostro spray fai da te

Iniziamo a preparare il nostro spray miracoloso. Per prima cosa muniamoci di un contenitore con diffusore. Al suo interno versiamo mezza tazza di aceto bianco, un bicchiere d’acqua, dell’olio di limone e qualche goccia di olio d’oliva.

Misceliamo il tutto, giriamo bene e siamo pronti per mettere in pratica il trucchetto semplice ed economico per non avere mai più il cruscotto dell’auto sporco.

Il trucchetto semplice ed economico per non avere mai più il cruscotto dell’auto sporco: i passaggi

La prima operazione è quella di rimuovere la polvere in superficie. Bastano un piccolo aspirapolvere o un panno asciutto.

Prima di iniziare con lo spray apriamo gli sportelli dell’auto per favorire il ricircolo d’aria e velocizzare le operazioni. Siamo pronti per usare il nostro spray. Spruzziamo in maniera omogenea su tutto il cruscotto, puliamo delicatamente con uno spazzolino le fessure e il resto con un panno in microfibra o una spugna. Facciamo asciugare bene e il gioco è fatto.

Se non ci accontentiamo e vogliamo dare una ulteriore lucidata agli interni in plastica utilizziamo un apposito lucidatore a base di silicone. In commercio ce ne sono molti e ci aiuteranno, grazie alle proprietà antistatiche, a mantenere la parte pulita molto più a lungo.

Un’altra soluzione molto interessante è quella di preparare la miscela per lucidare da soli. Mettiamo dieci cucchiaini di zucchero in un litro d’acqua e con movimenti circolari e un panno asciutto distribuiamo il composto in modo omogeneo. Una volta completata l’operazione rimuoviamo i residui di zucchero.