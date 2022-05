Il tempo scorre ad una velocità così elevata che quasi non ce ne accorgiamo. Sembra da poco passata Pasqua, eppure, siamo già a metà maggio. In men che non si dica ci ritroveremo nel pieno dell’estate. Oggi è venerdì 13. I più scaramantici si saranno già armati di cornetti porta fortuna da tenere in tasca. Per i più superstiziosi, infatti, questa data è tanto funesta quanto il venerdì 17. Che ci si creda o meno, le scaramanzie, di fatto, altro non sono che mere questioni culturali. Ad esempio, i giapponesi temono moltissimo un’altra cifra ancora, diversa da 13 e da 17.

Nella data odierna, i più ottimisti vedono invece il preludio al fine settimana. Il weekend è infatti il momento in cui potersi rilassare, dedicarsi ai propri hobby e trascorrere del tempo con la famiglia. La settimana, infatti, scorre via veloce, perché densa di impegni. Questa settimana è iniziata alla grande per il Toro e per altri 2 segni. Andiamo a curiosare un po’ tra stelle e pianeti, per scoprire cosa ci attende questo fine settimana e, più in generale, questo fine maggio.

Giornate esaltanti attendono questi 4 segni zodiacali che saranno travolti da soldi e successi sia professionali che in amore

Chi legge l’oroscopo regolarmente sarà ormai abituato: ancora una volta, a spiccare tra i più fortunati sarà il segno dell’Ariete che, proprio in questi giorni, riuscirà a realizzare sogni importanti, come un matrimonio o l’acquisto della casa. Inoltre, i nati sotto il segno dell’Ariete si sentiranno oltremodo affascinanti. Forti di questa consapevolezza, in ambito sentimentale doneranno brio e rafforzeranno le relazioni di lunga data. I single, invece, potranno instaurare legami nuovi.

Atmosfera frizzante anche per gli amici dei Gemelli. Saturno, infatti, sarà dalla loro parte per metterli in risalto nelle relazioni interpersonali. Un’amicizia potrebbe addirittura trasformarsi in amore. Le coppie già rodate, invece, saranno ravvivate da un pizzico di brio, con viaggetti inattesi e romantiche dichiarazioni. Acuti e brillanti, nelle prossime giornate, i gemellini avranno una mente sveglia e vivace. Molto intraprendenti, sul lavoro sapranno proporre interessanti idee che varranno probabili avanzamenti di carriera e soddisfazioni economiche importanti.

La ruota della fortuna girerà bene anche per questi altri 2 segni zodiacali

Il pianeta Venere sarà il benevolo alleato, quasi per l’intero mese (fino al 28 maggio), del segno del Cancro. Ottimi i suoi influssi in ambito professionale. I nati sotto il segno del Cancro si mostreranno più espansivi e collaborativi. Cosa che sarà assai apprezzata da colleghi e superiori, al punto tale da portare ad una crescita professionale importante. In vista, infatti, una possibile posizione di leadership con adeguato aumento di guadagni. In particolare, la giornata che si prospetta più propizia è quella di lunedì 16 maggio.

Nei prossimi giorni le cose gireranno molto bene anche per il segno della Vergine. In arrivo possibili entrate economiche e una importante gratifica sul lavoro. Non sono da escludere eventi di rilievo, come compravendite e inizi di convivenza. A livello sentimentale, questo periodo sarà memorabile, romantico e bollente al tempo stesso. Dunque, sul lavoro e in amore giornate esaltanti attendono questi 4 segni zodiacali.

