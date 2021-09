Quello delle gambe gonfie è uno dei problemi più comuni in questo periodo. Siamo tornati alla solita routine, facciamo meno attività fisica e stiamo iniziando a mangiare cibi più “pesanti”. Ma niente paura. Potremo riuscire a risolvere il problema con pochi e semplici accorgimenti. Il primo è quello di inserire nella dieta alcuni alimenti “depurativi”. Ad esempio questo ortaggio italiano poco conosciuto è uno straordinario antitumorale naturale e depura l’organismo. Il secondo è quello di trovare qualche minuto nella giornata per fare alcuni esercizi mirati. E sono stati finalmente svelati gli esercizi semplici e veloci per dire addio a gambe gonfie e ritenzione idrica. Vediamo quali sono e cosa ci servirà per farli anche in casa. Prima di iniziare è obbligatoria una premessa. In caso di gonfiore e patologie persistenti è sempre buona abitudine rivolgersi al medico di base.

Finalmente svelati gli esercizi semplici e veloci per dire addio a gambe gonfie e ritenzione idrica

Per mettere in pratica questa serie di esercizi ci serviranno soltanto un pavimento, un muro e un tappetino da palestra. Partiamo con il primo. Sdraiamoci con la schiena a terra e stendiamo le braccia lungo i fianchi. Da questa posizione rilassata pieghiamo un ginocchio e avviciniamolo al petto. Stendiamo la gamba verso l’alto e riportiamola a terra compiendo un piccolo semicerchio. Due serie da 10 ripetizioni con entrambe le gambe e passiamo al secondo esercizio.

Rimaniamo sdraiati e avviciniamoci a una parete. Incrociamo le mani dietro la testa e appoggiamo le piante dei piedi in alto sul muro. Da qui pieghiamo il piede verso di noi. Torniamo nella posizione di partenza e riproviamo con l’altro piede. Per iniziare possiamo provare con due serie da 20 ripetizioni con un minuto di pausa tra una e l’altra.

Proviamo gli esercizi in piedi e seduti

Per migliorare la circolazione e sgonfiare le gambe possiamo anche provare con esercizi dalla posizione eretta. Uno dei più facili è quello di sollevarsi sulle punte dei piedi e mantenere la posizione. Partiamo con un piede e dopo aver riportato la pianta a terra proviamo con l’altro. Anche in questo caso facciamo due serie da 10 ripetizioni.

Se abbiamo dimestichezza con l’allenamento possiamo provare anche gli squat. Dalla posizione eretta stendiamo una gamba in avanti e pieghiamo l’altra indietro fino a 90 gradi. Facciamo attenzione a non toccare terra con il ginocchio e ripetiamo dall’altro lato. Possiamo partire con 3 serie da 15 affondi per gamba.

L’ultimo esercizio possiamo farlo anche da seduti e in ogni momento della giornata. Appoggiamo le punte dei piedi, tiriamo su i talloni e ruotiamo le caviglie. Un modo semplice e veloce per riattivare la circolazione degli arti inferiori.

