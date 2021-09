Nonostante i mesi che segnano l’apice della stagione estiva siano ormai alle nostre spalle, in alcuni giorni si continuano comunque a registrare temperature elevate. Per non parlare poi dei tassi di umidità e di afa che, in un Paese mite come l’Italia, anche a settembre rimangono piuttosto alti.

Proprio per questa ragione ancora oggi diverse persone si trovano a fare i conti con le conseguenze del clima estivo. Difatti, tra il sudore che spesso diventa eccessivo e le difficoltà nel riuscire a prendere sonno, sono diversi gli inconvenienti che affrontiamo in questo periodo.

Un problema da non sottovalutare

Avere problemi ad addormentarsi a causa del caldo potrebbe avere diverse conseguenze. Anche per questo motivo si tratta di un qualcosa da non dover sottovalutare. Difatti, non riuscire a sperimentare un sonno tranquillo e privo di risvegli può avere un impatto piuttosto importante sulla nostra qualità della vita.

Da raggiungere meno risultati a faticare maggiormente a trovare il buon umore, sono diverse le possibili implicazioni. Anche per questo è importante trovare una soluzione. Al fine di dormire tranquillamente e serenamente, anche quando appunto le temperature si attestano a livelli piuttosto alti.

Spesso non ci pensiamo, ma basta questo trucco semplicissimo per addormentarci quando fa caldo

I trucchi per non sudare a letto e non soffrire l’afa sono davvero tanti. Difatti, non è un caso se già in piena estate abbiamo avuto modo di svelarne uno alquanto interessante. Ci riferiamo, in particolare, a quando abbiamo spiegato come bastasse sostituire questo oggetto nel letto per dormire senza svegliarsi per il caldo.

Nell’articolo di oggi, invece, andremo a rivelare un’altra tecnica che, seppur diversa, può aiutarci a raggiungere lo stesso scopo. Ecco, dunque, perché spesso non ci pensiamo, ma basta questo trucco semplicissimo per addormentarci quando fa caldo. Il metodo a cui ci riferiamo prevede esclusivamente l’utilizzo di un panno, possibilmente in flanella.

La tecnica che molti utilizzano è semplicemente quella di mettere in frigorifero un panno di flanella almeno venti minuti prima di andare a dormire. Per poi tirarlo fuori poco prima di coricarsi. In questo modo, una volta al letto, sul comodino o comunque accanto a noi avremo uno strumento molto utile. In quanto, al bisogno, basterà utilizzarlo per tamponare la fronte, il viso e tutte le parti del corpo interessate dal sudore.

I minuti passati all’interno del frigorifero renderanno il panno fresco, ovviamente. Quando passato sulla pelle, dunque, non solo asciugherà il sudore, ma donerà anche una rigenerante sensazione di fresco. Dandoci la possibilità di non soffrire il caldo e di trovare, in poco tempo, le giuste condizioni per prendere sonno.