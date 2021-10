Il profumo di limone è spesso davvero inebriante. Chi ha avuto la possibilità di godersi lo spettacolo della Costiera Amalfitana o della Sicilia ricorderà benissimo come nell’aria si respiri questa fragranza. Questo agrume è qualcosa di speciale, se pensiamo che è parte integrante della nostra vita. È tanto comune quanto buono. Sono svariati gli utilizzi, sia in cucina che per la casa.

Come pianta ornamentale è presente in tantissimi giardini privati. La sua cura, a volte, è maniacale, perché necessita di attenzioni davvero particolari. I suoi profumatissimi fiori danno all’aria dei nostri giardini un aroma intenso e molto gradevole. Non tutti si trasformeranno in frutto, ma importa poco. In fondo non viene acquistata per sussistenza, ma solo per goderne delle sue innumerevoli qualità. Cosa ci sarebbe di più bello che poter portare in casa il profumo che possiamo assaporare all’esterno? Perché non provare a produrre un’essenza completamente naturale per solleticare il nostro olfatto quando camminiamo da un locale all’altro?

Questa formidabile essenza renderà profumatissima la nostra casa e allontanerà subito le zanzare

Ecco allora come preparare una semplice e veloce essenza, in pochi passaggi. Tra l’altro, i suoi benefici non verranno avvertiti solo dal nostro naso. Il profumo che andremo a creare sarà ottimo anche per allontanare dei fastidiosissimi insetti che, ancora oggi, ad autunno inoltrato, sono presenti in casa. Stiamo parlando delle zanzare, che odiano l’odore del limone e, sentendolo sparso nei nostri locali, sicuramente si guarderanno bene dall’entrarci.

Vediamo ora cosa necessitiamo per la preparazione. Innanzitutto ci servono almeno sei limoni. Preferibilmente naturali, provenienti da Sorrento sarebbero il top. Un barattolo con chiusura ermetica da almeno 500 ml. Quelli delle marmellate o del miele, per intenderci, andrebbero benissimo. Abbiamo bisogno poi dell’olio. Almeno 200 ml di olio d’oliva e 200 ml di olio di mandorla. Questi sono dunque gli ingredienti. Per la scelta dell’olio possiamo anche decidere di andare al risparmio. Se vogliamo il meglio, però, possiamo pensare di acquistare tutti gli ingredienti da uno stesso territorio. Dalla Liguria, alla Sicilia, passando per Campania e Puglia, possiamo davvero sbizzarrirci nella scelta di olio e limoni.

La preparazione

Procediamo tagliando le scorze del limone. Scaldiamo il forno a 50 gradi e poniamole su una teglia coperta con apposita carta. Queste dovranno rimanere dentro al nostro elettrodomestico per tre ore. Passato questo tempo, togliamole e riponiamole sul fondo del nostro barattolo. Quindi, aggiungeremo le due tipologie di olio. A questo punto andremo a riporre il tutto in un luogo buio e asciutto per un paio di mesi abbondanti.

Una volta passato questo tempo, filtreremo l’olio in bottigliette contagocce, estraendo le scorze di limone, non prima di averle strizzate nei nuovi recipienti. Basteranno poche gocce in un brucia essenze per iniziare a profumare tutti gli ambienti. In questo modo si otterranno due effetti: inebriare la casa ed eliminare le zanzare. Eh sì, perché questa formidabile essenza renderà profumatissima la nostra casa e allontanerà subito le zanzare. Esse infatti la trovano molto fastidiosa, quindi, utilizzandola costantemente uniremo utile e dilettevole.

