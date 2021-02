Leggings termici, i migliori alleati per affrontare vento gelido con stile

In questi giorni un gelido vento dall’est, si è abbattuto violentemente sull’Italia. Uscire, soprattutto a piedi, è una vera sofferenza. L’unico modo per cercare di ripararsi un po’ è coprirsi da capo a piedi con indumenti pesanti. Ciò però non vuol dire dover per forza rinunciare alla propria femminilità. Un ottimo alleato sono i leggings termici.

Cosa sono

Negli anni 80 si chiamano fuseaux, oggi sono i leggings. Pantaloni molto aderenti con elastico in vita. Comodi e pratici da tenere in casa, per fare attività fisica, ma anche per uscire a fare una passeggiata.

I leggings termici sono la versione invernale. Realizzati sempre in tessuto elasticizzato, la parte interna è rivestita con tessuto molto caldo, ad esempio pile, felpa e, per certi modelli, addirittura una leggera pelliccia.

Comodi in città durante la stagione invernale, sono perfetti in montagna da indossare sotto la tuta da sci.

Di ottima vestibilità, sono traspiranti e donano il massimo del comfort una volta indossati.

Guida all’acquisto dei leggings termici

Si possono trovare nei negozi di articoli sportivi ma anche nelle grandi catene specializzate in calze e maglieria intima. Vasta scelta di acquisto anche su internet.

La scelta è davvero ampia. Oltre ai diversi colori e le stampe che possono caratterizzare il tessuto, esistono i leggings in pelle, per uno stile rock. Per chi invece volesse “un aiutino” per migliorare le forme, ci sono anche i modelli modellanti e push-up.

Abbinamenti

Si tratta di un capo d’abbigliamento pratico ed estremamente versatile.

L’accoppiata perfetta è quella che li vede indossati insieme ad una maglia over-size o a un bel maglione lungo. Soprattutto se si vuol nascondere un fondo schiena “importante”.

E ai piedi? Ampie possibilità anche in questo caso. Oltre alle classiche scarpe basse sportive, un bel tocco di stile è dato da ballerine con calze particolari bene in vista oppure stivali alti per uno stile più aggressivo.