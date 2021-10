L’inverno è oramai alle porte e i più freddolosi stanno cercando di sopportare quest’evento, preparandosi al meglio delle loro forze. C’è chi si sta munendo di maglioni pesanti, chi passa la giornata a scaldarsi con tè e tisane e infine chi sta alzando vertiginosamente le manopole del riscaldamento.

Proprio quest’ultima categoria di persone però deve stare attenta ai costi che ne derivano che possono riservare brutte sorprese. Ci sono infatti molti modi per scaldare il proprio appartamento senza però dover spendere un patrimonio. Allo stesso modo anche le piccole azioni possono aiutare a evitare la dispersione termica.

Infatti basta questo dispositivo a costo zero che tutti abbiamo per risparmiare in bolletta e per riscaldare casa. Oggi però vediamo come unire questo tipo di risparmio con il riciclo alimentare. Infatti dopo questo articolo nessuno butterà più via gusci delle castagne perché possono aiutarci a riscaldare la casa abbassando le bollette.

Gli innumerevoli modi per sfruttare del tutto questo tipo di alimento

Quando si preparano le castagne generalmente si buttano sempre via le loro bucce. Queste infatti a prima vista sembrano totalmente inutili e sono l’unica parte non edibile di questo frutto secco. Ci sono però molti modi in cui possono essere sfruttate. Ad esempio, possono essere sparse sui terreni, precisamente vicino al fusto delle piante poste all’esterno, per proteggere dal freddo. Allo stesso modo si possono inserire all’interno della compostiera per creare del concime. Infine gli esemplari più belli e lucidi possono anche fungere da pedine per i giochi da tavolo.

Nessuno butterà più via gusci delle castagne perché possono aiutarci a riscaldare la casa abbassando le bollette

Non tutti sanno che si possono utilizzare anche per accendere il fuoco del camino. Basta infatti depositarle accanto a dei legnetti e dare fuoco al tutto. In questo modo non dovremo usare dei materiali chimici e riusciremo a portare a termine questo compito in maniera del tutto naturale. Si può fare la stessa cosa anche usando un altro materiale di scarto ancora più comune. Infatti buttare via i fondi di caffè è una follia perché aiutano a scaldare la casa praticamente a costo zero. Questi però contribuiscono anche ad accelerare il successivo processo di pulizia. I gusci invece potrebbero rilasciare delle sostanze oleose e per questo motivo è sempre meglio detergere frequentemente la canna fumaria e le pareti del camino.

