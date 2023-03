Fianchi stretti e glutei alti a 50 e a 60 anni: che sport fa Lorella Cuccarini e il suo segreto per l’eterna giovinezza

Vuoi fianchi stretti e un sedere alto e sodo anche dopo gli anta? Ecco come fa Lorella Cuccarini ad essere sempre così in forma. Ti illustriamo gli esercizi che svolge e cosa mangia.

Molti dicono che l’età sia solo un numero. Ci prendiamo la briga di affermare che questo non sia del tutto veritiero. Tuttavia, si può cogliere un importante messaggio in queste parole. Magari non sembrerai una ventenne, ma potrai comunque essere una donna di più di 40 anni forte, in forma e in salute.

Esempi come Lorella Cuccarini ci dimostrano che ciò è assolutamente possibile. Per fianchi stretti e glutei a 50 e a 60 anni potrebbe essere molto utile l’attività fisica.

Ti illustriamo alcuni degli sport che la showgirl svolge regolarmente e che apprezza di più tra tutti.

Fianchi stretti e glutei alti a 50 e a 60 anni: lo sport che pratica

La Cuccarini ha certamente un fisico scolpito da anni di danza. Tuttavia il suo segreto per un corpo sempre giovane è la pratica del calistenico e cioè di esercizi che non prevedono l’utilizzo di manubri o bilancieri.

L’unico peso che si impara a sfruttare al massimo è quello del proprio corpo. Quindi, per praticare il calistenico non servono necessariamente degli attrezzi.

La showgirl vi alterna anche degli allenamenti metabolici, che prevedono invece l’utilizzo di veri e propri pesi e permettono di stimolare l’attività del metabolismo.

A volte pratica sessioni di TRX coi cavi nel giardino di casa sua, come ha mostrato ai suoi seguaci sui social. Questi attrezzi permettono di allenarsi sfruttando il peso del proprio corpo in sospensione e quindi di sviluppare maggiore forza, equilibrio e flessibilità.

Nel suo caso questo tipo di allenamento ha decisamente funzionato, considerando che ormai ha 57 anni, portati in modo invidiabile.

Cosa mangia Lorella Cuccarini

La showgirl non segue una dieta particolarmente restrittiva. Mangia vario ma sano e pulito ed è lontana dagli eccessi degli angeli di Victoria’s Secret.

Tra i carboidrati preferisce quelli riso e pasta integrali. Non mangia invece pane. I suoi spuntini (due al giorno) consistono in frutta fresca e secca oppure barrette proteiche. Ad ogni pasto mangia molta verdura e tra le fonti proteiche animali predilige il pesce.



Ecco, quindi, la dieta di Lorella Cuccarini e tutti i segreti che le permettono di essere in splendida forma anche a 57 anni. Insomma, basta semplicemente riguardarsi un po’ e fare molta attività fisica.

