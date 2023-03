Gambe perfette e vitino da vespa a 40 anni: i 2 esercizi preferiti di Adriana Lima che puoi fare anche a casa

Adriana Lima è una donna dall’indubbia bellezza e che ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo. Ecco i segreti per la sua forma mozzafiato, i suoi esercizi preferiti e che cosa mangia durante il giorno.

La genetica gioca sicuramente un grande ruolo quando si parla del fisico di modelle o personaggi famosi. Tuttavia sicuramente questi non apparirebbero così in forma se non fosse per una grande dedizione alla routine. La supermodella Adriana Lima pratica moltissimo sport, infatti si allena ben sei volte a settimana.

A breve ti spiegheremo quali sono gli esercizi e le discipline che ama più di tutte.

Gambe perfette e vitino da vespa a 40 anni: come si allena Adriana Lima

L’angelo di Victoria’s Secret predilige il salto con la corda. Si tratta di un’attività che tutte possono praticare e che aiuta a tonificare le gambe oltre ad essere un formidabile bruciagrassi. A differenza della corsa, puoi praticarla ovunque e anche in casa. Ti basta avere un po’ di spazio a disposizione. Unica pecca è che per una neofita può essere piuttosto difficile imparare a saltare la corda in modo efficace. Tuttavia, una volta presa la mano, si tratta di un ottimo esercizio di cardio. Oltre alle gambe, ti aiuterà a tonificare anche le tue braccia.

Uno degli esercizi prediletti da Adriana Lima, specialmente quando ha poco tempo, sono i burpees. In 10 minuti cerca di eseguirne quanti piu possibile. Sembra semplice, tuttavia si tratta di un allenamento sì breve, ma anche molto intenso e che permette di bruciare tante calorie.

Adriana Lima ha inoltre dichiarato di amare lo yoga, che la aiuta a rilassarsi e a liberare la mente. Ecco, quindi, come ha gambe perfette e vitino da vespa a 40 anni.

Il suo allenamento preferito

Adriana Lima ha però una disciplina che predilige più di tutte. Infatti ha una grande passione per la boxe, che non ha mai nascosto.

Ha dichiarato, anzi, di aver cominciato a praticarla quando era molto giovane e cioè a 17 anni, età in cui muoveva i primi passi nel mondo della moda.

Cosa mangia Adriana Lima

La supermodella segue una dieta molto rigida, che prevede frullati di vitamine, carne bianca alla piastra o bollita, pesce e barrette di proteine.

È seguita da ben due nutrizioniste che si occupano di prepararle un menù quotidianamente. E quando è in viaggio e si trova in albergo? In quei casi si fa preparare e recapitare dei cibi precotti.

Tuttavia, ogni tanto si concede degli sgarri. Il suo cibo preferito è quello brasiliano. Come dolce, ama le torte al cioccolato fuso.

