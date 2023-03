Non avere azionario in portafoglio potrebbe costare molto caro-proiezionidiborsa.it

I ribassi dei mercati spaventano, e a volte pure i rialzi. Questi però sono movimenti che “fanno parte del gioco” e a cui molti non sono abituati, e non vogliono abituarsi. La mente infatti, fa brutti scherzi, e continuamente il dubbio si insinua nelle teste degli investitori e degli addetti ai lavori”. Ogni volta che accade qualcoa, e in quel momento quel fatto non è altro la storia che si ripete, molti sono propensi a pensare”eh sì, ma stavolta non sarà così, sarà diverso”. La nostra mente, come insegna la PNL ha il compito di “salvaguardci da persioli”, anche se a volte tende a vederli dove non potrebbero esserci. Non avere azionario in portafoglio potrebbe costare molto caro: cosa attendere da ora in poi sui mercati?

Bull market alle porte

Dal 1898 ad oggi sembra essersi ripetuto un copione: nei primi 27 mesi del nuovo decennio si sono formati i bottom dell’intero decennio. Il massimo invece, fra il nono e il decimo anno. Di seguito la nostra previsione su scala mensile del decennio in corso.

Oggi è scaduto il mese numero 27, e le probabilità sono che il peggio sia alle spalle, e questo sembra essere confermato anche dagli swing che si sono formati sui prezzi. Conferma o smentita arriverà dal prossimo setup annuale che scadrà il 6 aprile.

Come sarà il mese di aprile?

Il minimo dovrebbe formarsi a inizio mese e il massimo negli ultimi 2/3 giorni del mese. Il rendimento atteso è fra il 2,8 e il 4%.

I rendimenti medi annuali dell’azionario internazionale (Borse mondiali in base al PIL) sono intorno all’11%. I tassi attuali in America sono intorno al 5%. A 10, 15 e 20 anni, l’azionario ha quasi sempre battuto l’obbligazionario. Quindi, oggi, in base alle nostre statistiche dovremmo essere all’inizio di un bull market almeno fino al 2027, dove è attesa una forte correzione di alcuni mesi.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 15:57 della giornata di contrattazione del 31 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.775

Eurostoxx Future

4.256

Ftse Mib Future

26.645

S&P500

4.069,05.

Quali sono i livelli da monitorare per la giornata di lunedì?

La tenuta o meno dei seguenti livelli:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

La mancata tenuta di questi livelli potrebbe far partire delle vendite.

