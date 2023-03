Cannelloni ripieni alla napoletana: fai un primo piatto geniale per Pasqua con la ricetta facile dello chef

Buoni, golosi e ricchi di gusto, i cannelloni sono il simbolo delle domeniche in famiglia e delle occasioni speciali. Perfetti per Pasqua e anche per Pasquetta, ecco la ricetta della tradizione napoletana. Un piatto da non perdere. Copialo subito!

Troppo buoni i cannelloni conditi con un ragù denso e pieno di sapore. I cannelloni ripieni si possono preparare in anticipo per essere, poi, cotti al momento. Dopo il successo della ricetta delle lasagne senza besciamella, le festività pasquali si arricchiscono di un altro piatto goloso: i cannelloni ripieni alla napoletana. Una ricetta perfetta per una giornata di festa. Una pasta fatta in casa, porosa e ruvida, accoglie il ripieno cremoso, composto dalla ricotta e dal ragù. Ecco la ricetta tradizionale copiata agli chef più famosi. Di seguito, l’occorrente per 4 persone.

Ingredienti per la pasta

400 g di farina tipo 00;

4 uova.

Ingredienti per il ripieno

250 g di ricotta di pecora;

250 g di mozzarella;

100 g di prosciutto cotto;

2 uova;

80 g di parmigiano;

1 ciuffo di prezzemolo;

sale e pepe q.b.

Per condire

ragù di carne q.b.

parmigiano grattugiato q.b.

Cannelloni ripieni alla napoletana: il procedimento

Si parte dalla preparazione della pasta fresca. Dunque, per prima cosa, unire le uova alla farina e lavorare il composto prima in una ciotola e poi su un piano di lavoro. Impastare energicamente con le mani e poi, una volta che gli ingredienti saranno amalgamati, formare una palla d’impasto e avvolgerla in una pellicola trasparente. Poi, metterla a riposare in frigo per almeno 30 minuti. Intanto, preparare il ripieno, mescolando la ricotta con il prosciutto e la mozzarella. Poi, rompere le uova e versarle in una terrina. Aggiungere anche il parmigiano grattugiato, un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Aggiungere anche il prezzemolo e infine versare tutto sul composto di ricotta e mescolare.

A questo punto, prendere la pasta fresca dal frigo e stenderla con l’apposita macchinetta stendi-pasta. Le strisce ricavata saranno dello spessore che più si preferisce, (l’importante è ricavare dei quadrotti di pasta).

Sia la pasta che il ripieno possono essere preparati anche il giorno prima. All’occorrenza, servirà far sbollentare le strisce di pasta fresca nell’acqua salata. Poi, scolare la pasta e posizionare i quadrotti sopra una teglia con della carta forno. A questo punto, distribuire il ripieno di ricotta e arrotolare i quadrotti in modo da creare dei “cilindri” di pasta. Una volta formati i cannelloni, posizionarli subito nella pirofila, così da non farli aprire. Versare un paio di mestoli di ragù e continuare con la disposizione dei cannelloni. Infine, spolverare con tanto formaggio grattugiato e infornare. Far cuocere a 180°C per mezz’ora, impostando la modalità ventilata. Ed ecco come preparare dei cannelloni ripieni alla napoletana da veri chef.