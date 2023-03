Dimagrire per avere pancia piatta e lato B di marmo, ecco l’allenamento di Michelle Hunziker: i suoi 3 esercizi preferiti si fanno a casa

Hai sempre pensato che per dimagrire e avere l’addome di ferro e un lato B da sogno ci vogliano tanti attrezzi? Se non hai obiettivi da sportiva e vuoi solo ottenere un fisico un po’ più tonico non è necessario. Scopri come si allena Michelle Hunziker per essere in forma smagliante.

Siamo abituati a pensare che per avere un corpo tonico si debba necessariamente spendere soldi in costosi allenamenti in palestra. Ma questo non è sempre vero.

Anzi, dipende dai propri obiettivi. Alcune stelle dello spettacolo usano gli attrezzi è un famosissimo esempio ne è la cantante Jennifer Lopez, che ama svolgere anche esercizi con sovraccarico.

Tuttavia, c’è anche chi ama allenarsi a corpo libero e in casa. Tra queste molte persone riescono ad ottenere comunque dei risultati invidiabili.

È l’esempio di Michelle Hunziker, che ha sempre praticato sport e si allena anche a casa.

Dimagrire per avere pancia piatta e lato B di marmo, ecco come si allena Michelle Hunziker

Ti sveliamo dunque alcuni degli esercizi che Michelle Hunziker svolge a casa e che le permettono di tonificare il suo corpo.

Prima di tutto, ci sono le classiche flessioni e cioè i push-up, che la showgirl esegue in tutte le sue varianti. Si tratta di un esercizio molto complesso per un principiante e pertanto potresti cominciare con il fare le flessioni sulle ginocchia o a muro. Piano piano riuscirai a progredire e potrai effettuare quelle classiche.

Per un addome di ferro, la Hunziker esegue spesso anche i butterfly sit-up, che prevedono di sdraiarsi a terra, unire le piante dei piedi piegando le ginocchia verso l’esterno e infine sollevarsi fino a toccare le punte dei piedi con le mani. Fatto ciò, tornare indietro e ripetere.

Il terzo esercizio sono gli affondi, che possono essere effettuati sia a corpo libero che con l’aiuto di pesi. Ti permettono di tonificare quadricipiti e glutei.

Nei suoi allenamenti ovviamente non manca mai o quasi il cardio, quindi salti e corsa. Quindi, ecco cosa fare per dimagrire e avere pancia piatta e lato B di marmo.

Il segreto per perdere peso della mamma di Aurora Ramazzotti

Dieta ferrea? Michelle Hunziker non sembra una fan di quest’idea.

A suo dire, il segreto per dimagrire è semplicemente ridurre le porzioni. La showgirl non ama mangiare cibo bollito o scondito. Ritiene che per stare bene con se stessi non si possa vivere di privazioni.

Insomma, una vera e propria lezione per chi ritiene che per dimagrire ed essere in forma smagliante si debba praticare diete rigide e che, a lungo andare, diventano insostenibili per una persona normale.

